L'Inter è partita molto forte in questo campionato, come dimostra il primato in classifica condiviso con il Milan a quota 18 punti raccolti in sette partite. I nerazzurri, però, hanno palesato una certa carenza nel reparto avanzato visto che dietro Lautaro Martinez, autore ieri di un poker alla Salernitana, e Marcus Thuram ci sono Marko Arnautovic, fermo ai box per un grave infortunio muscolare, e Alexis Sanchez, che ancora non ha inciso. Per questo motivo a gennaio la società proverà ad intervenire per regalare una punta a Simone Inzaghi: il nome finito nel mirino sarebbe quello di Boulaye Dia, già sondato questa estate senza successo.

Cambiando sponda di Milano, uno dei calciatori che ha maggiormente stupito fin qui è Tijjani Reijnders, che sembra già essere intoccabile per il Milan Stefano Pioli: le prestazioni del centrocampista olandese hanno conquistato Pep Guardiola, che sarebbe pronto a fare un tentativo per portarlo al Manchester City.

L'Inter potrebbe rinforzare ulteriormente l'attacco nella prossima sessione invernale di Calciomercato. L'infortunio subito da Marko Arnautovic ha portato a galla un problema per il reparto avanzato, visto che sembra mancare all'interno della rosa di Simone Inzaghi un vero alter ego di Marcus Thuram, che rischia di essere spremuto in questi mesi: nel mirino di Beppe Marotta sarebbe così finito Boulaye Dia, che sarà comunque impegnato a gennaio in coppa d'Africa.

Il giocatore premeva per lasciare la Salernitana già questa estate ma l'addio potrebbe essere stato solo posticipato di qualche mese.

I nerazzurri sarebbero pronti a fare un tentativo proponendo la formula del prestito oneroso da 3-4 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nell'affare potrebbe entrare Lucien Agoumé, valutato proprio tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila del Milan in questa prima parte della stagione è stato sicuramente Tijjani Reijnders, anche ieri tra i migliori in campo nel match contro la Lazio vinto per 2-0. Su di lui per questo motivo avrebbe messo gli occhi Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo al Manchester City la prossima estate.

I rossoneri lo hanno acquistato dall'Az per 20 milioni di euro e non vorrebbero privarsene ma già la scorsa estate con Tonali si ha avuto l'esempio di come dinanzi ad una proposta fuori mercato la società potrebbe pensarci. Gli ultimi rumors evidenziano che il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro.