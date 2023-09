L'Inter non dovrà solo cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nelle prossime sessioni di Calciomercato, ma dovrà essere anche brava a respingere gli assalti per i suoi migliori elementi, ambiti da tutti i top club europei. Tra questi c'è senza dubbio Nicolò Barella, che è ritenuto uno dei migliori centrocampisti in ambito europeo, come dimostra il fatto che sia stato inserito anche nei primi 30 per il Pallone d'oro. Sul classe 1997 sarebbe pronto a farsi sotto nuovamente il Liverpool, con Jurgen Klopp che è uno suo grande estimatore e già nei mesi scorsi aveva fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo.

Il Napoli potrebbe fare qualcosa sugli esterni nelle prossime sessioni di calciomercato, molto probabilmente la prossima estate. Verrà analizzato il rendimento di Lindstrom, ma è probabile che gli azzurri cercheranno un altro innesto di livello, in attesa di risolvere la questione rinnovo con Kvaratskhelia. Per questo motivo, i partenopei sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Mattia Zaccagni, che era stato ad un passo dai partenopei già prima del trasferimento alla Lazio.

Liverpool su Barella

Jurgen Klopp è da sempre un grande estimatore di Nicolò Barella e per questo motivo da tempo insiste per cercare di portarlo al Liverpool, ritenendolo il rinforzo perfetto per il suo centrocampo.

Operazione che non è mai decollata per la volontà dell'Inter di non privarsi del classe 1997. Qualcosa, però, potrebbe cambiare l'anno prossimo, soprattutto se non dovesse essere trovata l'intesa per il rinnovo di contratto a giugno 2026. Essendo a due anni dalla scadenza, la prossima estate potrebbe essere l'ultima per cedere il giocatore ad una cifra davvero notevole.

Tra l'altro, l'arrivo di Davide Frattesi potrebbe permettere all'Inter quantomeno di riflettere sulla cessione di Barella con maggiore lucidità.

Se il Liverpool, però, vorrà mettere le mani sul classe 1997, servirà una proposta fuori mercato. Gli inglesi vorrebbero spingersi fino a 70 milioni di euro, mentre i nerazzurri difficilmente cederanno il giocatore per meno di 100 milioni di euro.

Napoli su Zaccagni

Il Napoli sarebbe pronto a tornare su Mattia Zaccagni, che era stato già vicino all'approdo in azzurro prima del trasferimento alla Lazio, ma la trattativa si è poi arenata. Ora, proprio con i biancocelesti potrebbe essere imbastito l'affare, soprattutto se il giocatore non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025. Il club di Claudio Lotito non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, ma lo valuta almeno 30 milioni di euro. I partenopei, però, potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Matteo Politano e Eljif Elmas, oltre ad un conguaglio da 10 milioni di euro per arrivare ad una possibile intesa.