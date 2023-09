Arrigo Sacchi è spesso divisivo nei suoi giudizi, soprattutto quando si parla di giocare al calcio e di individualità. L'ex allenatore del Milan e della nazionale italiana, in vista del derby della Madonnina [VIDEO], ha così sentenziato: 'L'Inter punta maggiormente sulle qualità individuali, mentre il Milan si affida di più al gioco'. Anche l'ex campione argentino Juan Sebastian Veron ha detto la sua sul campionato e sull'Inter: 'I nerazzurri hanno la rosa migliore'.

L'Inter e il Milan per Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi ha scritto sulla Gazzetta dello Sport in merito al prossimo derby di Milano che si svolgerà a San Siro sabato 16 settembre alle ore 18.

L'ex allenatore rossonero ha affermato: 'Ci saranno tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida spettacolare', mettendo in risalto l'attuale stato di forma delle due squadre e le emozioni che le due milanesi stanno regalando al campionato e ai propri tifosi. Sacchi non si è sbilanciato in un pronostico, sostenendo però che molto probabilmente avrà la meglio la squadra che riuscirà a sviluppare il proprio gioco e a creare un antidoto per le qualità degli avversari. L'ex commissario tecnico della nazionale italiana, prima di passare ad analizzare le due squadre, ha anche asserito: 'Il lavoro dei due allenatori risulterà fondamentale'. Sui nerazzurri Arrigo Sacchi ha affermato quello che pensa da diverso tempo: 'L'Inter punta come sempre sulle qualità individuali'.

L'ex allenatore rossonero ha poi tessuto le lodi di calciatori che reputa fondamentali come Lautaro Martinez e Thuram, quest'ultimo elogiato per essersi calato perfettamente nella struttura di gioco interista. 'L'Inter per mentalità è una squadra molto italiana' ha poi continuato Sacchi, affermando che per fare un ulteriore salto di qualità dovrebbe diventare maggiormente europea.

Per quel che concerne il Milan ha invece affermato: 'Il Milan si affida di più al gioco, cerca di arrivare in porta attraverso la manovra'. L'ex milanista ha approvato la strategia rossonera sostenendo che il calcio è uno sport collettivo e come tale va interpretato. Ha chiosato poi augurandosi che il derby possa rappresentare uno spettacolo e che dia divertimento agli spettatori.

Le parole di Veron sull'Inter e sul campionato

Sull'Inter e sull'attuale campionato di Serie A è intervenuto anche l'ex campione argentino Juan Sebastian Veron. 'L'Inter ha tanti modi di giocare e un giocatore importante come Lautaro ha trovato un ottimo compagno in Thuram' ha affermato. L'ex calciatore di Inter, Lazio e Parma ha anche asserito che i nerazzurri hanno la rosa migliore e più profonda, ma dovranno guardarsi da rivali pericolose come il Milan, molto forte nonostante i numerosi cambi, e il Napoli, che ha in Osimhen un calciatore devastante.