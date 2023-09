La Juventus nella giornata di mercoledì ha ripreso ad allenarsi in previsione del match di campionato previsto sabato 16 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri spera di recuperare quanto prima Federico Gatti e Paul Pogba. Il francese continua ad essere avvicinato a società dell'Arabia Saudita ma anche della Turchia. Si parla già di un suo sostituto nell'eventualità dovesse lasciare Torino. Piace Thomas Partey, ghanese dell'Arsenal che rappresenterebbe il giocatore ideale per Allegri da schierare davanti alla difesa. Il contratto di Partey è in scadenza a giugno 2025, per questo potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso durante il mercato di gennaio.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sostituire Pogba con Partey

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Pogba durante il mercato di gennaio. Molto dipenderà dal recupero della forma ideale per il francese ma nell'eventualità dovesse accettare un'offerta dall'Arabia Saudita o dalla Turchia la società bianconera potrebbe sostituirlo con Thomas Partey, giocatore dell'Arsenal. In scadenza di contratto a giugno 2025 il centrocampista ghanese è un riferimento della squadra inglese, ideale davanti alla difesa in quanto garantisce equilibrio ed impostazione di gioco. Non è un caso che abbia giocato in tutti e tre i match disputati dall'Arsenal in questo inizio di stagione in campionato, oltre ad aver contribuito alla vittoria del Community Shield da parte della squadra inglese.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo Pogba potrebbe trasferirsi in Turchia, con il Galatasaray che è pronto a garantire un ingaggio importante al centrocampista francese. Nella società turca gioca un terzino destro che piace molto alla Juventus. Si tratta di Sacha Boey, francese di 23 anni che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un giocatore per la fascia destra che si alterni con Timothy Weah. In attesa del recupero di De Sciglio la società bianconera valuta un acquisto importante per la fascia destra. Attualmente Allegri sta adattando Weston McKennie.

Rimanendo in tema centrocampo la società bianconera continua a seguire soprattutto il mercato francese, in particolar modo sono due i giovani che piacciono e che potrebbero arrivare a Torino nel 2024.

Ci si riferisce a Habib Diarra dello Strasburgo, già avvicinato alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Altro nome che piace è quello di Emmanuel Koné, giocatore del Borussia Monchengladbach già seguito da Deschamps per la nazionale francese.