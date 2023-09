Ultima giornata di mercato estivo ma anche prima giornata di campionato. Il Crotone è diviso tra esordio stagionale, che avvera venerdì 1 settembre alle 19:45 a Catania, e le ultime trattative in sede di mercato. Gli squali sarebbero tornati sul centrocampista Andrea D'Errico, già lo scorso anno in rossoblù e attualmente in cerca di una squadra. In mezzo al campo si viaggia verso la firma di Tomislav Gomelt. In attacco, Guido Gomez rimarrà in rossoblù ma un'altra punta potrebbe arrivare negli ultimi minuti.

Crotone, D'Errico in rossoblù

Dopo il rocambolesco finale di stagione che lo ha visto espulso dalla panchina con tanto di quattro giornate di squalifica al termine dei Playoff persi contro il Foggia, il centrocampista Andrea D'Errico potrebbe tornare a Crotone.

Per lui un finale di stagione importante con gli squali dopo essere arrivato in prestito a gennaio dal Bari. Sembra lui uno dei nomi dell'ultima giornata per concludere al meglio una sessione estiva avara di acquisti per il Crotone. La sua conferma in rosa alzerebbe il tasso tecnico di una squadra rinnovata ma competitiva. In entrata, il Crotone dovrebbe contrattualizzare anche il centrocampista Tomislav Gomelt (svincolato) già in prova nelle scorse settimane in Calabria.

Crotone, le altre operazioni

L'ultima giornata di mercoledì porterà anche a delle cessioni. Dopo settimane di tira e molla, dovrebbe arrivare l'addio del portiere Paolo Branduani che potrebbe passare al Lecco. Situazione analoga per il difensore Manuel Nicoletti indirizzato verso la Casertana.

Salvo offerte dell'ultimo minuto, il centrocampista Jacopo Petriccione rimarrà a Crotone fino a fine stagione. Confermato anche l'attaccante Guido Gomez, dato per partente nelle ultime ore, così come il centrocampista Alessio Tribuzzi, ritenuto fondamentale per la squadra di Lamberto Zauli e quindi incedibile. In porta potrebbe concretizzarsi la promozione a secondo, dietro ad Andrea Dini, del giovane portiere Francesco D'Alterio.

Esordio al Massimino

Il Crotone dovrà anche pensare alla prima stagionale. I rossoblù saranno chiamati ad una prova di forza e maturità allo Stadio "Massimino" contro un Catania neopromosso ma ambizioso che potrà contare su spalti gremiti. Grande l'entusiasmo registrato in Sicilia per il ritorno degli Etnei in Serie C. A Crotone prosegue la campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024.

Nella serata di giovedì, il club rossoblù ha registrato il superamento di quota 1.700 abbonati. La campagna abbonamenti prosegue, come annunciato dal club, fino alla serata di domenica 10 settembre, andando a concludersi con l'esordio casalingo contro la Turris.