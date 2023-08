Queste sono le ultime ore di mercato prima della chiusura fissata per le ore 20 di venerdì 1 settembre. Prima di allora il Crotone dovrà effettuare alcune cessioni, ma anche gli ultimi acquisti.

In uscita rimarrebbe il portiere Paolo Branduani, che pare indirizzato verso il Lecco. Convocato per la gara di Catania, ma ancora in bilico, è il centrocampista Jacopo Petriccione che ora sarebbe seguito dal Potenza. Addio a un passo anche per il difensore Davide Mondonico, che sarà rimpiazzato in rosa dal neo arrivato Giuseppe Loiacono.

Il Potenza su Petriccione

Dopo l'interesse dell'Avellino e del Catanzaro, il centrocampista Jacopo Petriccione sarebbe finito ora nella lista dei desideri del Potenza. Il club rossoblù avrebbe individuato in lui un possibile rinforzo come colpo finale per concludere il mercato.

Nel frattempo Benevento, che era fortemente interessato al calciatore, ha deciso di dirottare le sue attenzioni su Alexia Ferrante della Ternana.

Crotone, arriva Loiacono

Con l'addio alla Reggina e lo svincolo arrivato a seguito dell'esclusione dalla Serie B 2023-2024 ufficializzato dal Consiglio di Stato, il difensore Giuseppe Loiacono ha firmato un contratto con il Crotone. Per lui arriva quindi lo spostamento in un' altra piazza calabrese dopo quattro anni intensi vissuti con gli amaranto.

Il suo arrivo a Crotone dovrebbe sbloccare la cessione del difensore Davide Mondonico (che può tornare all'Ancona).

In difesa il Crotone dovrà cedere anche Manuel Nicoletti, sempre più indirizzato verso la Casertana, recentemente ripescata nel Girone C di terza serie, proprio il girone i cui giocherà il Crotone.

Crotone, le altre operazioni

Con la cessione del centrocampista Theophilus Awua all'Atalanta U23, il Crotone potrebbe cercare un centrocampista di quantità sa regalare al tecnico Lamberto Zauli. Con la probabile partenza di Thomas Schirò, il Crotone potrebbe contrattualizzare il centrocampista croato Tomislav Gomelt, attualmente in prova al Crotone.

Non dovrebbe invece rimanere in rossoblù Vinicius, calciatore anche lui in prova. In attacco qualcosa potrebbe arrivare il bomber da doppia cifra che i tifosi attendono. Oltre alla pista Salvatore Caturano, rimarrebbe una minima possibilità di rivedere a Crotone l'attaccante Nwankwo Simy.

Il portiere Paolo Branduani, non convocato per la gara col Catania, dovrebbe passare al Lecco a titolo definitivo. In uscita ci sono anche il portiere Gian Marco Crespi e il difensore Giovanni D'Aprile, esclusi dall'attuale gruppo degli squali.