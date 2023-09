Sono giorni caldi per l'Inter dato che sono tornate in auge le indiscrezioni circa una possibile cessione del club.

Stando di fatti alle ultime news, un fondo mediorientale starebbe ipotizzando di raccogliere l'invito di Raine Group e Goldman Sachs, incaricate dai nerazzurri di trovare potenziali investitori, e di formulare un'offerta ritenuta congrua al valore della società.

Cessione Inter, pronta un'offerta per Zhang

È notizia di qualche tempo fa che i dirigenti nerazzurri hanno dato mandato a due importanti istituti finanziari come Raine e Goldman Sachs di esplorare il mercato per cercare potenziali acquirenti.

Una ricerca che avrebbe dunque dato i suoi frutti proprio negli ultimi giorni con l'interesse palesato da un fondo mediorientale di cui al momento però non si conosce il nome.

L'orizzonte temporale per la cessione dell'Inter non sembra esser troppo lontano per i nerazzurri dato che sulla società e su Zhang pende il prestito da 275 milioni stipulato con Oaktree nel 2021 che da accordi va restituito entro il maggio del 2024. La cifra nel frattempo è ovviamente lievitata fino ad arrivare a 400 milioni a causa degli interessi e se Zhang non dovesse riuscire a versarla nei tempi previsti le quote finirebbero nelle mani proprio del fondo con cui è stato sottoscritto l'accordo.

La sensazione dunque è che il gruppo Suning non possa andare oltre al 2024 per cedere il club che i proprietari valuterebbero intorno al miliardo di euro.

Stando sempre alle indiscrezioni trapelate, che al momento vanno prese con il beneficio del dubbio, l'offerta che starebbe per formulare il fondo mediorientale andrebbe incontro alle richieste e stime elaborate dai proprietari nerazzurri circa il valore del club.

In campo la squadra fa la sua parte, unica pecca l'esordio in Champions League

Se fuori dal campo l'incertezza regna sovrana, in campo la squadra di Simone Inzaghi si sta comportando in modo egregio. Netto il percorso in Serie A, con 12 punti su 12 portati a casa e un solo gol incassato, quello di Leao in un derby comunque stravinto 5-1.

La trasferta di Empoli, valida per il quinto turno di Serie A, consegna all'Inter dunque la possibilità perfetta per calare il pokerissimo e proseguire nel proprio percorso.

Unica pecca fin qui l'esordio in Champions League, laddove la Real Sociedad ha dominato l'incontro colpendo 3 legni e costringendo Sommer a più riprese ad interventi decisivi: ci ha pensato Martinez a riequilibrare le sorti dell'incontro con una zampata sul finale (1-1) ma nelle prossime partite servirà molto di più per cullare il sogno di ripetere il cammino dello scorso anno.