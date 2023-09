Il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Dusan Vlahovic. Secondo SportMediaset, gli inglesi sarebbero ancora interessati all’attaccante della Juventus. Un interesse che potrebbe portare i Blues a mettere sul tavolo un'offerta di 60 milioni di euro già a gennaio. Il giocatore serbo, al centro di continui rumor per tutta la passata campagna trasferimenti, è reduce da un inizio di stagione esaltante che lo ha portato a essere probabilmente al centro del progetto tecnico della Juventus. Condizione che però lo rende molto appetibile in chiave mercato.

Le possibili voci di mercato che riguardano Vlahovic sembrano però non spaventare la Juventus, che nel frattempo avrebbe messo gli occhi su uno degli attaccanti più promettenti in ottica futura. Victor Boniface, giocatore di nazionalità nigeriana del Bayer Leverkusen, potrebbe essere uno dei colpi che il ds juventino Cristiano Giuntoli starebbe preparando per la sessione di Calciomercato estiva. Obiettivo perfettamente in linea con il progetto della società che cerca giocatori forti e dai costi sostenibili.

Mauricio Pochettino vorrebbe Vlahovic a gennaio

Il primo estimatore dell’attaccante serbo sarebbe proprio il tecnico del Chelsea. Pochettino vorrebbe completare il reparto offensivo già nel mese di gennaio, alla riapertura del calciomercato.

I Blues hanno avuto un inizio di stagione sottotono e il progetto inglese di riportare la squadra ai massimi livelli sembra non decollare. Per spronare l’ambiente e rendere più competitiva la rosa, il tecnico argentino avrebbe individuato in Vlahovic il giocatore giusto a costi non proibitivi per le casse del club inglese.

Tuttavia, imbastire un eventuale trattativa in così poco tempo potrebbe essere molto complicato.

La ferma volontà di Vlahovic di continuare a giocarsi le proprie carte a Torino e le tempistiche ridotte della sessione di mercato di gennaio, potrebbero essere ostacoli difficili da superare per il Chelsea. Infine, l’ultimo aspetto da tenere in considerazione è la possibile trattativa di rinnovo contrattuale che la Juventus potrebbe intavolare con Vlahovic, mettendosi così al sicuro da eventuali situazioni spiacevoli.

Boniface potrebbe essere l’attaccante di prospettiva

Attaccante del Bayer Leverkusen, prima di approdare in Bundeliga, Boniface ha indossato la maglia dei norvegesi del Bodø/Glimt fino al 2022. Passato in Belgio al sorprendente Union Saint-Gilloise, la scorsa stagione ha segnato 9 gol in 37 partite giocate. Nato nel 2000, l’attaccante nigeriano gioca prevalentemente come punta centrale. Abile di testa, abbina una buona prestanza fisica a una discreta tecnica di palleggio. Nella stagione in corso, Boniface ha messo a segno 5 gol in altrettante partite con il Bayer Leverkusen risultando essere uno degli attaccanti più in forma a livello europeo.