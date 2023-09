Il Crotone parte inizia il campionato con la prima vittoria stagionale (0-1) a Catania nell'anticipo della prima giornata del "Girone C" di terza serie.

Mai prima d'ora per il Crotone era arrivato un successo in trasferta contro il Catania in campionato. Così come lo scorso anno a Messina (successo 2-4), la prima giornata porta una vittoria per il Crotone. La rete è stata segnata dal centrocampista Alessio Tribuzzi, rimasto in Calabria nonostante il forte interesse di mercato del Pescara.

Nell' ultimo giorno di mercato ha intanto fatto ritorno a Crotone il centrocampista Andrea D'Errico dal Bari.

Crotone, prima vittoria

La gara di Catania non è stata di certo facile per la squadra di Lamberto Zauli. Se pur vero che i rossoblù hanno segnato al 66' con Alessio Tribuzzi, c'è anche da dire che il Catania ha colpito tre legni: un palo e due traverse, una con l'ex della gara, Cosimo Chiricò.

Il Crotone è stato attendista della prima frazione di gioco e poi ha cambiato marcia nella ripresa, complice l'inserimento di calciatori di esperienza e qualità come Giuseppe Loiacono, Guido Gomez e in particolare Jacopo Petriccione.

Crotone, dal mercato arriva D'Errico

Nel corso dei primi minuti al "Massimino" è arrivata anche l'ufficialità di una nuova operazione di mercato. Il Crotone, come colpo di fine sessione estiva, si è regalato il ritorno del centrocampista Andrea D'Errico.

Il calciatore del Bari, già la scorsa stagione a Crotone (da gennaio) è stato uno dei protagonisti del finale di stagione dei rossoblù.

Assieme a lui sono arrivati l'esterno offensivo croato Jurica Jurcec, svincolato, e il centrocampista brasiliano Vinicius Negro Di Stefano dal Sao Paulo.

Due cessioni nell'ultima giornata

Non sono arrivati solo acquisti ma anche due cessioni per il Crotone nella giornata finale del calciomercato.

La sessione di trattative estive si è conclusa anche con l'addio del centrale difensivo Davide Mondonico ceduto al Renate, in Serie C.

A salutare la Calabria è stato anche il portiere Gian Marco Crespi, rientrato a luglio dal prestito alla Juventus Next Gen, ora ha rescisso il suo contratto con gli squali diventando un calciatore svincolato.

Alla fine non si è concretizzata la cessione del portiere Paolo Branduani e del difensore Manuel Nicoletti, è rimasto inoltre ancora in rossoblù anche i centrocampisti Thomas Schirò e Pasquale Giannotti. Nessun contratto per il centrocampista Tomislav Gomelt nonostante fosse stato in prova a Crotone.