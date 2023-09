La seconda giornata di Serie C girone C ha sorriso alla Turris del tecnico Bruno Caneo, che domenica 10 settembre allo Stadio Comunale "Ezio Scida" ha battuto per 3-2 il Crotone al termine di un match combattuto.

Il mattatore della serata è stato l'attaccante campano Riccardo Maniero, autore di una doppietta. Gli squali, davanti a 4.550 spettatori, sono stati puniti dagli errori difensivi e dalle tante occasioni sciupate davanti alla porta avversaria.

Crotone, prima sconfitta

Tra Crotone e Turris alla fine a fare festa sono stati campani. La squadra di Bruno Caneo è riuscita a colpire nel momento giusto gli squali, dimostrandosi cinica davanti alla porta di Andrea Dini.

Una rete di Sum e una doppietta di Maniero hanno quindi mandato k.o. un Crotone apparso troppo sfilacciato, nonostante l'impegno profuso dal primo all'ultimo minuto.

La squadra di Lamberto Zauli ha dimostrato di essere ancora in fase di costruzione e in particolare ha pagato la mancanza di lucidità davanti alla porta avversaria.

Prime reti in campionato per Tumminello e Vuthaj

Per il Crotone le note positive della gara persa arrivano dall'attacco. La seconda giornata ha infatti regalato la prima rete stagionale sia per Marco Tumminello sia per Dardan Vuthaj.

Subito in avvio di gara lo stesso Tumminello ha fallito davanti alla porta la rete dell'1-0, facendosi poi perdonare nella ripresa con il gol del momentaneo 1-2.

Mentre Vuthaj ha segnato dopo 23 minuti dal proprio ingresso in campo, nel corso del secondo tempo.

È invece rimasto a secco Guido Gomez, questa stagione relegato a riserva di lusso in panchina.

Crotone, ora testa al match con il Francavilla

Nella terza giornata di Serie C il Crotone sarà impegnato nella trasferta di Francavilla Fontana contro la Virtus Francavilla.

La gara è in programma domenica 17 settembre alle ore 20;45 e il Crotone non vuole lasciare altri punti per strada.

Lo scorso anno gli squali vinsero alla "Nuovarredo Arena" per 1-2, faticando e non poco contro la squadra allenata dal tecnico Antonio Calabro.

La novità del match sarà il ritorno a disposizione del Crotone del centrocampista Andrea D'Errico, di rientro dopo aver scontato l'ultimo turno di squalifica. La gara sarà trasmessa dall'emittente Sky e dalla piattaforma Now TV, il cui marchio questa stagione è abbinato al nome del campionato di terza serie, denominata appunto Serie C Now 2023-2024.