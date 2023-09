L'Inter prosegue con la valutazione di profili utili a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante la campagna di rafforzamento estiva si sia appena conclusa il club pianifica già quella invernale, con i nomi di Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Djalo del Lille in cima alla lista dei desideri.

Il centrocampista della Dea avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe molto seguito anche dal Napoli e dalla Juventus. Marotta, però, vorrebbe piazzare il colpo già a gennaio anticipando la fitta concorrenza grazie ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Possibile rinforzo anche per la retroguardia dove l'obiettivo sarebbe Djalo del Lille che ha il contratto in scadenza nel 2024. I dirigenti nerazzurri vorrebbero trovare l'accordo già per la sessione invernale in modo da assicurarsi un calciatore polivalente e congeniale per la difesa a tre.

L'Inter potrebbe poi dover fronteggiare delle offerte che potrebbero arrivare dall'estero per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2025, sarebbe finito nel mirino di club come Tottenham, Chelsea e Atletico Madrid. Proprio i Colchoneros potrebbero intensificare i contatti per l'estate se dovesse essere liberato Diego Simeone.

Sirene estere anche per Lautaro Marinez che sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain se dovesse essere ceduto Kylian Mbappè.

Il centrocampista dell'Atalanta come rinforzo per Inzaghi e Djalo per la difesa

L'Inter potrebbe puntare su Koopmeiners per rinforzare il centrocampo. L'olandese potrebbe essere sondato già a gennaio per battere la concorrenza di altre squadre. Il calciatore interessa soprattutto perché Stefano Sensi non garantisce continuità a causa dei tanti infortuni che ne condizionano il rendimento: il prezzo del mediano della Dea però è elevato, oltre 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda la difesa, si potrebbe invece ingaggiare a parametro zero Djalo del Lille che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il difensore sarebbe stato già nei radar nella scorsa sessione di mercato ma dopo non se n'è fatto più nulla.

Lautaro in orbita Psg

Il Paris Saint Germain potrebbe puntare su Lautaro Martinez durante la sessione estiva.

L'argentino sarebbe l'obiettivo principale se dovesse partire Mbappè che potrebbe finire al Real Madrid. Il club transalpino potrebbe mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere l'attuale capitano che,oltre ad essere centrale per il progetto di Inzaghi, ha fatto intendere di non voler lasciare Milano ne adesso ne nel prossimo futuro.

C'è la fila per Inzaghi

Potrebbe infine lasciare la Pinetina Simone Inzaghi. Il tecnico, reduce dal rinnovo fino al 2025, sarebbe finito nei radar di Tottenham, Chelsea e Atletico Madrid che potrebbero intensificare i contatti in base all'andamento delle rispettive stagioni.

Il tecnico si è consacrato a Milano e ad ora non sarebbe intenzionato ad intraprendere nuove esperienze, tutto però potrebbe cambiare se arrivasse la chiamata di una big europea.