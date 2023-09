Neanche il tempo di archiviare la sessione estiva di Calciomercato, che alcune società lavorano già in prospettiva futura, tra gennaio e giugno 2024. Tra questi club c'è sicuramente l'Inter, che ha fatto molto questa estate con 12 operazioni in entrata, oltre a cessioni importanti come quelle di André Onana e Marcelo Brozovic. Il club meneghino potrebbe fare ancora qualcosa in mezzo al campo e un potenziale rinforzo, che è stato sondato anche prima di chiudere per Klaassen dall'Ajax, potrebbe essere Carlos Alcaraz, già sondato lo scorso anno prima del trasferimento al Southampton.

Il Napoli non ha fatto molto in questa campagna acquisti, anche se il miglior colpo è rappresentato dalla permanenza all'ombra del Vesuvio di Victor Osimhen. Gli azzurri, però, in vista di gennaio potrebbero fare qualcosa sulle fasce e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Alessandro Florenzi, che al Milan è relegato ai margini della rosa di Stefano Pioli.

Inter su Alcaraz

L'Inter ha provato a rinforzare il centrocampo con un colpo importante anche in prospettiva come Lazar Samardzic, saltato a causa di una diatriba con il padre del centrocampista serbo. Anche per questo gli sforzi economici sono virati su Benjamin Pavard, salvo poi comunque intervenire in quella zona del campo con un colpo low cost come Davy Klaassen, arrivato dall'Ajax.

Non è detto che sia finita qui, visto che tra gennaio e giugno potrebbe essere fatto un altro colpo di qualità e prospettiva notevole. E per questo la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Carlos Alcaraz, attualmente in forza al Southampton, retrocesso in Championship. Il giocatore piaceva anche all'Inter, ma i Saints lo hanno soffiato a tutti pagando 14 milioni di euro al Racing Avellaneda.

Nei sondaggi fatti in questi ultimi giorni, il club inglese non ha voluto fare sconti e ha fatto sapere di non voler scendere sotto i 20 milioni di euro, cifra che l'Inter potrebbe investire se riuscisse a piazzare in uscita Stefano Sensi e Lucien Agoumé, rimasti a Milano questa estate.

Napoli su Florenzi

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Alessandro Florenzi in vista di gennaio.

Gli azzurri cercano innesti sulle fasce e l'esterno potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato essendo ai margini della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno 2025, ma non è da escludere che il Milan possa liberarlo anche a parametro zero con un anno di anticipo pur di liberarsi di un ingaggio pesante. Occhio anche a un ipotetico scambio di prestiti, con Florenzi a Napoli, mentre in rossonero andrebbe il giovane Zanoli, anche se molto dipenderà dallo spazio che quest'ultimo troverà all'ombra del Vesuvio.