E' un mese di settembre frenetico che prevede anche il turno infrasettimanale per la sesta giornata di campionato il Cagliari ospiterà il Milan tra le mura amiche con il fischio d'inizio alle ore 18.30. Al fischio d'inizio di Federico La Penna della sezione CAN di Roma 1 vedremo come affronteranno entrambe le squadre gli impegni ravvicinati. Il Milan è reduce dalla vittoria in casa contro l'Hellas Verona dove un gol di Rafael Leao ha valso i tre punti. Il portoghese potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Noah Okafor. Così fosse, Olivier Giroud dovrebbe fare gli straordinari dato che Luka Jovic, così come Mike Maignan, non hanno seguito i compagni di squadra nell'isola sarda.

Alternativamente, Okafor potrebbe guidare l'attacco con Samuel Chukwueze in campo in una delle due fasce assieme a Christian Pulisic. Assente il fidato Rade Krunic, le chiavi del centrocampo dovrebbero essere, finalmente consegnate in mano a Yacine Adli che dovrebbe avere la sua occasione per giocare dal primo minuti. Per il tecnico Pioli però saranno a disposizione capitano Davide Calabria e il vice capitano Theo Hernandez che hanno saltato la scorsa partita casalinga. Un Milan che non si ferma mai e che in 15 giorni esatti vede affrontare il derby, il Newcastle, l'Hellas Verona e oggi il Cagliari, infine sabato la Lazio. Nelle prime tre partite un risultato per sorte, ma alla Unipol Domus Arena non è dato perdere punti per i rossoneri che devono scavalcare la Juventus che temporaneamente ha raggiunto il secondo posto.

Il tecnico dei padroni di casa Claudio Ranieri non avrà a disposizione Jakub Jankto e Marco Mancosu mentre ritrova il proprio totem offensivo Leonardo Pavoletti che negli ultimi giorni s'è allenato con il resto del gruppo e anche Alessandro Di Pardo.

Rientra dalla squalifica Mateusz Wieteska. Si presume un 4-4-2 con l'ex rossonero Andrea Petagna a guidare i padroni di casa assieme a Zito Luvumbo.

Cagliari: i convocati di Ranieri che affronteranno la partita contro il Milan

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori: Goldaniga, Dossenza, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti: Oristanio, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo

Cagliari - Milan le quote e il pronostico

I bookmakers vedono rossonero e quotano la vittoria del Milan a 1,77 mentre i tre punti per i padroni di casa sono lontani a quota 5 con il pareggio che si insinua nel mezzo a 3,6.

Le quote GOL e NOGOL quasi si equivalgono con la prima a 1,87 e la seconda a 1,85 piccola differenza che dovrebbe prevedere entrambe le squadre a segno. Infatti guardando l'over 2,5 viene pagato 2 mentre l'over 3,5 si assesta intorno al 3,45. Il risultato esatto con la quota più bassa premia il Milan per 0-1 a 6,75 seguito dallo 0-2 a 8,25 e dall'1-2 a 8,75. Nonostante la loro partenza dalla panchina sembrerebbe essere un dato quasi certo, la coppia Giroud - Rafael Leao ha le migliori quote per la realizzazione della prima rete, il francese con 5 mentre il portoghese con 5,5. Per il Cagliari i 3 bomber Pavoletti, Petagna e Shomurodov sono al pari a 9,75.