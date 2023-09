Milan - Newcastle: le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. In panchina: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær; Adli, Musah, Pulisic, Reijnders; Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon.

In panchina: Harris, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett; Almirón, Anderson, Barnes, Hall, Miley; Wilson. Allenatore: Howe.

Arbitro: Josè Maria Sanchez (SPA).

Sarà la musica della Champions League a ridare linfa al progetto di Stefano Pioli? Il Milan è reduce dalla brutta batosta subita nel derby contro l'Inter, ma il calcio è sempre in evoluzione e permette di riscattarsi. È occasione per il riscatto anche perché il Milan, essendo entrato nei gironi come terza fascia, dovrebbe quantomeno far valere il fattore campo contro il Newcastle, in quarta fascia. Per la Champions League il Milan indosserà una maglia particolare, priva di sponsor nel retro e con un font differente rispetto a quello utilizzato in campionato e standardizzato per tutte le squadre di serie A.

Un font in onore dei 20 anni della Champions League vinta a Manchester contro la Juventus.

🗣️ @fikayotomori_'s interview on the eve of our #UCL opener



Facing the world's best 🆚

Our hunger 🔥

Meeting a friend 🤝 #SempreMilan pic.twitter.com/EehxznTeCd — AC Milan (@acmilan) September 18, 2023

Per quanto riguarda il campo, il grande ex cuore rossonero Sandro Tonali stringe i denti e dovrebbe essere titolare del Newcastle contro la sua ex squadra.

Al suo fianco ci saranno con ogni probabilità Bruno e Longstaff. In caso di forfait del numero 8 dei Magpies sarebbe nuovamente il turno di Elliot Anderson, come accaduto in campionato. In attacco il tecnico degli inglesi Howe dovrebbe schierare lo svedese Isak al posto di Wilson che però è andato a segno nell'ultima partita di Premier League contro il Brentford.

In difesa il perno sarà un ex obiettivo rossonero l'olandese Sven Botman.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli riabbraccia Fikayo Tomori, mancato tantissimo contro l'Inter. Il difensore inglese ha dovuto scontare la squalifica rimediata nella trasferta di Roma dove ha lasciato per mezzora il Milan in 10 uomini. A centrocampo Tommaso Pobega potrebbe prendere il posto di Reijnders mentre Christian Pulisic potrebbe lasciare una maglia da titolare a Samuel Chukwueze.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Milan - Newcastle, le quote e il pronostico

Bookmakers molto incerti dopo le performance di Milan e Newcastle nell'ultima di campionato. La vittoria dei padroni di casa a quota 2,75 indica la poca fiducia nel pronto riscatto di Calabria e compagni, mentre il colpo esterno dei bianconeri a 2,70 non si discosta di molto con il pareggio a 3,25.

Sulle quote che riguardano i gol, l'over 2,5 si piazza a 2 mentre l'over 3,5 viene quotato alto a 3,45. Interessanti le quote GOL a 1,73 ma soprattutto la NOGOL a 2. Il gol di Olivier Giroud che possa sbloccare il match è quotato 5.25 seguito da quello di Rafael Leao a 6,25. Per il Newcastle invece ci sono lo svedese Isak e Wilson, entrambi a 5,25. Un gol di Tonali come primo realizzatore del match è quotato 18.