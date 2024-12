Venne il giorno. Il Milan si appresta a celebrare la festa dei propri gloriosi 125 anni di storia nel proprio stadio. La festa avverrà nel pre e in parte nel post gara di domenica 15 dicembre. Al di là delle celebrazioni però la squadra di Fonseca dovrà affrontare il Genoa di Patrick Viera. Erano anni che in casa Milan non si respirava un clima così burrascoso, sia fuori dal campo, ma anche in campo. In campionato il Milan viaggia ad una media punti che lo vedrebbe a rischio Conference League mentre in Champions League sarebbe qualificato per i playoff della seconda fase.

Il Milan infatti è reduce dalla vittoria, a tratti opaca, contro lo Stella Rossa dell'ex rossonero Rade Krunic. Il risultato ha fatto molta meno notizia rispetto alle parole dichiarate dall'allenatore Fonseca nel dopo partita. Il Mister ha puntato il dito contro alcuni giocatori, senza fare nomi, ma che non è difficile intuire a chi si riferisca. In campo però il tecnico rossonero dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave e nonostante c'è è pronto a mandare in una panchina punitiva uno dei giocatori che ha reso meno rispetto alle aspettative in questo inizio stagione: Theo Hernandez. Al suo posto dovrebbe fare l'esordio dal primo minuto Alex Jimenez che sta facendo la sua figura con il Milan Futuro.

Assenze pesanti nelle rotazioni del ruolo da trequartista perchè sia Christian Pulisic che Ruben Loftus-Cheek sono fermi per infortunio, allora dovrebbe fare il suo esordio da titolare anche Mattia Liberali. Non sarà nemmeno tra i convocati Yunus Musah e le scelte di Fonseca appaiono obbligate. Al netto della solita panchina per il capitano rossonero Davide Calabria, in difesa Matteo Gabbia e Malick Thiaw dovrebbero formare la ormai rodata coppia difensiva.

A centrocampo non avendo alternative Fofana e Reijnders saranno, forza di cose ancora titolari, così come Samuel Chukwueze. Alvaro Morata andrà in panchina perchè risente ancora dei problemi muscolari patiti in Champions League, il posto da terminale offensivo sarà occupato da Tammy Abraham con Rafael Leao che dovrebbe avere al braccio la fascia da capitano.

In panchina Naoh Okafor e tanti giovani tra cui l'olandese Silvano Vos. In campionato il Milan è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta.

Assenze pesanti anche per il Genoa dove l'ex rossonero Junior Messias non sarà del match così come Ruslan Malinovskyi ed Ekuban e De Winter. Ancora panchina per Mario Balotelli altro ex. L'attacco sarà guidato da Andrea Pinamonti. Ai suoi fianchi dovrebbero agire Alessandro Zanoli e Fabio Miretti per dare profondità al 4-3-3 ma anche copertura. In difesa Viera avrà nuovamente a disposizione Johan Vasquez che dovrebbe indossare la maglia da titolare.

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà il direttore di Milan - Genoa mentre Rossi e Moro saranno gli assistenti in campo.

Il quarto uomo sarà Zufferli con al VAR Di Bello e in assistenza sempre a Lissone il direttore Camplone.

Milan i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Jimenez, Theo Hernandez, Pavlovic, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Chukwueze, Fofana,Liberali, Reijnders, Vos;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Leao, Morata, Okafor.

I convocati di Viera per la partita di San Siro contro il Milan

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, Marcandalli, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli. Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Ankeye, Balotelli, Pinamonti, Vitinha.