Ore 13:52 - Sono appena state comunicate le scelte ufficiali dei tecnici di Milan ed Hellas Verona

Milan - Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjær, Tomori; Musah, Krunić, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leão.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

The team news is in! 🚨#MilanVerona #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/4unPRusbUT — AC Milan (@acmilan) September 23, 2023

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Folorunsho, Lazović; Ngonge.

In panchina: Berardi, Perilli; Amione, Cabal, Coppola; Charlys, Saponara, Serdar, Suslov; Bonazzoli, Cruz, Djurić, Mboula. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Arcihviare le coppe, in particolare la Champions League per il Milan, è di nuovo tempo di campionato. Il Milan ospita tra le mura amiche di San Siro il nemico storico Hellas Verona. Fischio d'inizio alle ore 15 con la conduzione dell'arbitro Fabio Maresca della sezione CAN di Napoli. Fresco del lutto in casa rossonera del grande Giovanni Lodetti, il Milan non deve pensare al passato, sia esso remoto o recente, ma deve lanciarsi verso un futuro che deve avere un minimo di cambio di rotta rispetto alle ultime due uscite.

Più concretezza, soprattutto sotto porta. In due gare il Milan ha segnato solo un gol, nel disgraziato derby stravinto dall'Inter e ha sprecato il match contro il Newcastle, dell'ex cuore rossonero Sandro Tonali, di Champions League finendo senza segnare alcun gol. Milan in difficoltà realizzativa e con una difesa che ha perso tante certezze.

Come accaduto a gennaio scorso, Pioli nel momento di buriana, serra il muro difensivo con 3 pilastri e dovrebbe provare una sorta di 3-4-3. Assenti Calabria e Theo Hernandez per affaticamento muscolare. I due esterni si aggiungono al portiere Mike Maignan che è dovuto uscire nella scorsa partita di Champions League. Tra i pali sarà, con ogni probabilità, l'esordio di Marco Sportiello dal primo minuto mentre a centrocampo potrebbe esserci quello di Junus Musah viste le non ottimali condizioni di Ruben Loftus-Cheek.

Per il tecnico Stefano Pioli si tratta della partita numero 150 sulla panchina rossonera. Si preannuncia un parterre di VIP a San Siro vista la nuova partnership tra il Milan e la bevanda Boem il cui marchio è di proprietà dei cantanti Fedez e Lazza. Per l'occasione sarà utilizzata per la prima volta stagionale da Giroud e company la terza maglia che tanto ha fatto discutere, ma che sta facendo l boom di vendite.

Gli ospiti dopo un avvio scoppiettante, vorrebbero tornare a far punti contro un nemico storico. Tra le due compagini non corre buon sangue da molti anni.

Sul campo la squadra di Baroni dovrebbe presentare il modulo con la difesa a 3 e con Djuric terminale offensivo oppure Ngonge come falso nueve. Hongla dovrebbe gestire le dinamiche di centrocampo con la difesa "preferita" nelle scelte dal tecnico scaligero composta da Magnani, Hien e Dawidowicz

Hellas Verona: i convocati per la sfida contro il Milan

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Amione, Faraoni, Hien, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho.

Attaccanti: Djuric, Cruz, Ngonge, Mboula, Bonazzoli.

Il Milan ospita l'Hellas Verona: le quote e il pronostico:

I bookmakers ci credono e optano per la fine della mini crisi del Milan dando la vittoria dei rossoneri a 1,40 contro il pareggio a 5 e la vittoria degli ospiti a 8,25.

L'over 2,5 viene pagato 1,75 mentre l'over 3,5 a 2,85 che alzano invece la quota GOL a 2 contro la quota NOGOL a 1,70. Il risultato finale con la quota più bassa è il 2-0 a 6,50 (stessa quota per l'1-0) eseguono il 2-1 a 8,75 e il 3-0 a 9,25. Il giocatore indiziato ad aprire le danze dei gol è Olivier Giroud a 4,50 seguito da Rafael Leao a 5 e da Noah Okafor a 5,50. Per il Verona Bonazzoli a 11 e Djuric a 14 sono i giocatori con le quote migliori.