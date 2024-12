Parte la quindicesima giornata venerdì 6 dicembre che vedrà in campo Atalanta e Milan alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Una partita che può dare conferme per alimentare il sogno scudetto per l'Atalanta. Per il Milan invece il risultato è d'obbligo per poter recuperare punti contro un'avversaria diretta per la lotta Champions League e per scrollarsi di dosso un po' di ruggine accumulata nelle precedenti partite di campionato. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo della Roma e da un periodo dorato. Mister Gasperini è da poco stato nominato l'allenatore del mese di novembre e nonostante i cambiamenti nella rosa risulta essere il Re Mida del calcio bergamasco.

Per fronteggiare il Milan dovrà fare a meno di Zappacosta, Scamacca e Cuadrado. Per cercare la nona vittoria consecutiva i giocatori della Dea saranno guidati in attacco dal capocannoniere del campionato Retegui o da Lookman e l'ex rossonero De Keteleare. Due maglie a disposizione per questi tre giocatori che comunque, con ogni probabilità scenderanno in campo anche se uno dovrà partire dalla panchina. Di fronte a Carnesecchi ci dovrebbe essere la difesa a tre composta da Hien, Kolasinac e dal promettente Kossounou. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Raoul Bellanova con Ruggeri a sinistra, l'ex Mario Pasalic sulla trequarti con il centrocampo fantasia e gambe di Ederson e De Roon.

Un tuffo a meno di un anno fa con il 𝑇𝐴𝐶𝑂𝑁𝐴𝑍𝑂 di Muriel 🔙



🎥 #AtalantaMilan 3-2 | Extended highlights #GoAtalantaGo ⚫️🔵 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 6, 2024

Il Milan in campionato è reduce dalla vittoria contro l'Empoli. Paulo Fonseca dovrebbe schierare i titolari delle partite importanti. Alvaro Morata a guidare l'attacco con Pulisic alle sue spalle affiancato da Rafael Leao alla sinistra, con posizione che si accentra in base alle azioni e Yunus Musah a destra a dare anche grande supporto difensivo.

Il centrocampo degli 'insostituibili' Youssuf Fofana assieme all'uomo 'on fire' del momento Tijani Reijnders.In difesa dovrebbe essere confermata la coppia centrale che ha giocato contro l'Empoli ovver Malick Thiaw e Matteo Gabbia. A destra Emerson Royal appare favorito rispetto a capitan Davide Calabria con Theo Hernandez sulla sinistra.

I due sono al centro di un turbinio extra calcistico, in particolare il francese, per quanto accaduto nel privè di un noto ristorante milanese. Il numero 19 del Milan pare abbia manifestato violenza nei confronti di una ragazza, ma attualmente il condizionale è d'obbligo e le indagini sono in capo a magistratura.

Federico La Penna della sezione CAN di Roma, sarà il direttore di questa delicatissima gara con l'aiuto sul campo degli assistenti Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marco Guida che dovrà placare gli animi dei due allenatori. Giampiero Gasperini è di rientro dalla squalifica e Paulo Fonseca nelle ultime partite ha dimostrato un carattere fumantino prendendo pure un'ammonizione.

Dalla saòa VAR di Lissone ci sarà l'arbitro Aleandro Di Paolo con l'AVAR Davide Ghersini.

Atalanta: i convocati di Gasperini per la partita contro il Milan

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kolasinac, Kossounoum, Ruggeri, Scalvini, Toloi.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Edersen, Palestra, Pasalic, Samardzic, Sulemana

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo.

A lifetime in Rossonero 🎂

Have a brilliant day, Davide! 🥳#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) December 6, 2024

Milan i convocati di Fonseca per la partita con l'Atalanta al Gewiss

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Calabria, Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor, Leao, Morata, Pulisic.