La ricerca del successore di Hansi Flick come allenatore della nazionale tedesca è diventata una priorità urgente per la Federazione, considerando che il Campionato Europeo sarà ospitato in Germania tra soli nove mesi. Rudi Völler ha assunto temporaneamente il ruolo di allenatore.

I possibili candidati tedeschi

Tra i nomi che circolano come possibili candidati, spiccano quelli di allenatori di fama internazionale. Julian Nagelsmann è uno dei nomi più noti, anche se la sua giovane età potrebbe sollevare interrogativi sulla sua capacità di gestire la squadra nazionale.

Nagelsmann, noto per le sue competenze nel calcio tedesco, ha avuto un inizio non ideale come allenatore del Bayern Monaco, e un altro periodo difficile con la nazionale potrebbe mettere in discussione la sua reputazione. Inoltre, la presenza di numerosi giocatori del Bayern nella squadra nazionale potrebbe complicare la sua gestione. Tuttavia, il suo nome figura tra le possibili opzioni.

Un altro allenatore che potrebbe suscitare interesse è Oliver Glasner, austriaco con esperienza nel calcio tedesco grazie alle sue precedenti esperienze all'Eintracht Francoforte e al VfL Wolfsburg. Glasner è noto per aver vinto l'Europa League in passato e la sua mancanza di legami con i club tedeschi potrebbe essere considerata un vantaggio.

Tuttavia, sono stati sollevati dubbi sulla sua capacità di gestire squadre nei suoi incarichi precedenti, ma potrebbe avere più successo con la nazionale tedesca.

Un altro nome di rilievo è Jürgen Klopp, ma sembra improbabile che possa essere nominato. Klopp è attualmente alla guida del Liverpool, uno dei club più prestigiosi in Europa, ed è sotto contratto fino al 2026.

Klopp è noto per la sua mentalità positiva e il suo approccio innovativo al gioco, ma lasciare il Liverpool durante la stagione sarebbe un passo azzardato, specialmente dopo aver respinto offerte da altre squadre in passato. L'agente di Klopp ha dichiarato chiaramente che il suo assistuto intende rispettare il contratto con il Liverpool.

Per quanto riguarda i candidati interni, un nome che potrebbe destare interesse è quello di continuare con l'attuale allenatore ad interim Rudi Völler. Il suo ritorno alla guida della squadra nazionale, seppur temporaneo, dimostra la sua disponibilità a intervenire in momenti di estrema necessità. Tuttavia, considerando il suo passato con la nazionale tedesca, Völler potrebbe essere visto come una scelta meno innovativa rispetto ad altri possibili candidati.

I potenziali candidati internazionali

Oltre a questi nomi, ci sono diversi allenatori internazionali di spicco che potrebbero essere presi in considerazione. Antonio Conte, ad esempio, è un allenatore con esperienza in Premier League, noto per il suo approccio tattico solido.

Lucien Favre, svizzero, vanta anche una buona esperienza nel calcio tedesco, mentre Julen Lopetegui ha lavorato sia in Spagna che in Inghilterra.

Louis van Gaal, è un altro nome da tenere d'occhio. Graham Potter, ha dimostrato il suo valore con il Chelsea. Christophe Galtier, allenatore francese, ha guidato con successo il PSG. Zinédine Zidane, una leggenda del calcio francese, è un nome che sicuramente attirerebbe l'attenzione.

Ci sono anche allenatori di nazionali straniere che potrebbero essere considerati, come André Villas-Boas del Portogallo, Tite del Brasile e Jesse Marsch degli Stati Uniti. Ciascuno di questi allenatori porta con sé esperienze e competenze uniche.

La prospettiva degli ex calciatori

Infine, c'è la possibilità di considerare ex giocatori di calcio di successo che hanno fatto la transizione alla carriera di allenatori, come Ruud van Nistelrooy, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso e altri. Questi ex calciatori possono portare una prospettiva diversa e una connessione con i giocatori attuali.

La scelta del prossimo allenatore della nazionale sarà una decisione cruciale per il futuro del calcio tedesco. La squadra si trova di fronte a una sfida importante con l'Europeo in arrivo, e la decisione dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui esperienza, personalità e capacità di gestire una squadra di talento. Solo il tempo dirà chi avrà l'onore di guidare la nazionale tedesca nella prossima avventura.