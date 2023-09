Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato dell'indiscrezione che vorrebbe la famiglia Agnelli intenzionata a cedere il pacchetto di maggioranza della società bianconera. Indiscrezione prontamente smentita da Exor.

Il tifoso bianconero Francesco Oppini su TMW Radio ha intanto sottolineato come il calcio stia cambiando e che la famiglia Agnelli non potrà restare eternamente a capo del club piemontese. Infine, il giornalista Paolo Ziliani ha sottolineato su Twitter di aver intuito da tempo la volontà di Exor di cedere il pacchetto di maggioranza della Juventus.

Juventus, Moggi: 'Se gli Agnelli cedessero verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile"

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato da Adnkronos per commentare le indiscrezioni che vorrebbero la famiglia Agnelli pronta a cedere il pacchetto di maggioranza della società bianconera. Notizia smentita da Exor. Moggi, in merito ha detto: "È una notizia che fa scalpore. La fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale. Verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile. È una notizia che io non posso smentire, se ne parla da un po' ma di certo non è imminente perché prima dovranno risanare la società che in questo momento ha un 'rosso' di bilancio importante".

Moggi ha poi sottolineato come la notizia che vorrebbe la famiglia Agnelli intenzionata a cedere la Juventus sarebbe stata meno credibile se alla guida del club bianconero ci fosse stato ancora Andrea Agnelli, ex presidente che secondo lo stesso Moggi ha messo una passione impareggiabile per i bianconeri.

Juve, Oppini: 'Cessione della famiglia Agnelli? Non potranno essere eterni e il calcio cambia'

Il tifoso vip della Juventus Francesco Oppini è stato intervistato da TMW Radio e ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero la famiglia Agnelli intenzionata a cedere il pacchetto di maggioranza della società bianconera: "Doveva accadere già prima del Centenario questa ipotesi.

Già lo scorso anno si parlava di qualcosa del genere. La famiglia Agnelli non potrà essere eterna, il calcio cambia, bisognerà capire se trattative del genere saranno portate avanti per dare la Juve a una società satellite di Agnelli o Elkann americana".

Sulle smentite tempestive arrivate da Exor su una possibile cessione della Juventus, Oppini ha detto: "Non mi stupisce che abbiano smentito, perché è la prima cosa che si fa".

Juventus, Ziliani: 'Scrivo da 10 mesi che la Exor ha intenzione di disfarsi del club bianconero'

Infine, anche il giornalista Paolo Ziliani ha scritto sul proprio account Twitter della possibile cessione della Juventus, dicendo: "Tutti increduli di fronte allo scoop del Giornale: 'Elkann vuole vendere la Juventus'.

Tutti tranne voi che mi seguite e mi leggete, visto che dell'intenzione di Exor di disfarsi del club bianconero scrivo da 10 mesi come avrebbe potuto fare chiunque avesse avuto la voglia di leggere le carte della Procura di Torino".