Nelle scorse ore il giocatore della Juventus Paul Pogba ha parlato ai microfoni di Al Jazeera del momento che sta vivendo e della sua volontà di riscattarsi.

Intanto anche l'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio ha parlato di Pogba, sottolineando come il centrocampista francese qualora tornasse in forma sarebbe da annoverare tra la categoria dei fenomeni. Infine pure Massimo Bonanni ha detto la propria opinione sul mediano transalpino a TMW Radio, affermando di non credere più nella ripresa totale del giocatore bianconero.

Juve, Pogba: 'Voglio mostrare alle persone che mi hanno criticato che non sono un debole'

Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Al Jazeera ed ha trattato diversi argomenti fra cui le critiche subite in questi ultimi mesi. "A coloro che mi hanno criticato voglio fargli mangiare le parole. Voglio mostrare loro che non sono debole".

Pogba, ha poi parlato della vicenda famigliare che ha colpito suo fratello, dicendo: "Il denaro cambia le persone. Può distruggere una famiglia. A volte pensavo da solo che non voglio più avere soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per i soldi".

Juventus, Orlando su Pogba: 'Non so se è un problema fisico o mentale ma dovesse recuperare il club ritroverebbe un fenomeno'

Di Pogba e della sua situazione ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Orlando. Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio ha detto del centrocampista della Juventus: "Si possono passare momenti difficili.

Ancora oggi fa la differenza e speriamo possa tornare al meglio. Non so se è un problema mentale o fisico, ma se dovesse ritrovare la Juve il vero Pogba ritrova un fenomeno". Orlando, parlando poi delle partite che vedranno affrontarsi prima Juve e Lazio e poi Inter e Milan, ha detto: "ll match della Juve permetterà di vedere a che punto è.

Ma il derby sarà una prima sentenza. Dovesse vincere l'Inter che è favorita darebbe un colpo al Milan".

Juventus, Bonanni: 'Difficile credere in Pogba, però mi piace che in questo momento abbia voluto dire di esserci ancora'

Infine, di Paul Pogba e della sua intervista ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Bonanni, che ai microfoni di TMW Radio ha detto sul calciatore della Juventus: "Difficile credere ancora a lui. Dispiace, perché ha classe e anche al 30% può dare tanto. Ma ogni partita si fa male di nuovo. Così diventa dura. Quando entri in un vortice mentale è dura uscirne fuori. Mi piace però che in questo momento tiri fuori la voglia per dire che c'è ancora. Poi non so se davvero ha dentro questa forza, un conto è parlare un conto dimostrarlo, però va bene".