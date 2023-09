Sabato 16 settembre alle ore 18 si terrà Inter-Milan, gara valida per il 4° turno di Serie A 23/24. La squadra guidata da Simone Inzaghi, nello scorso turno, ha ottenuto una rotonda vittoria per 4-0 tra le mura amiche contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: in rete per i nerazzurri Thuram, L. Martinez (doppietta) e Calhanoglu. La compagine di Stefano Pioli, invece, ha avuto la meglio allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho, imponendosi col risultato di 2-1: i giallorossi sono andati in rete con Spinazzola, mentre i rossoneri hanno replicato con Leao e Giroud (rigore).

Statistiche: l'ultima volta che il Milan è andato in gol contro l'Inter in gare ufficiali risale alla vittoria dei rossoneri per 3-2 sui cugini del 3 settembre scorso in campionato.

Inter, Lautaro e Thuram tandem offensivo

Mister Inzaghi e la sua Inter sono in cima alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo tre giornate e centrare la quarta vittoria consecutiva sarebbe straordinario anche in termini d'entusiasmo, in quanto sarebbe un bottino pieno da Derby della Madonnina. Per riuscire nell'intento, l'allenatore nerazzurro potrebbe affidarsi al suo fedele 3-5-2, con Sommer a difesa dei pali. Terzetto arretrato che potrebbe essere inizialmente formato da Darmian, De Vrij e Bastoni. Cerniera di centrocampo della squadra milanese che avrà buone chance di vantare come titolari Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella a far da scudo in mezzo al reparto, con Dimarco a fare da ala sinistra e Dumfries ad agire sul versante destro.

Pochi dubbi, infine, sul duetto d'attacco dell'Inter che parrebbe essere interpretato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Milan, voglia di tornare a vincere un Derby

Stefano Pioli e il suo Milan mancano alla vittoria nel Derby di Milano, considerando tutte le competizioni, da cinque turni avendo vinto l'ultimo all'andata del campionato 22/23.

La voglia di tornare a vincere la stracittadina, ma anche di riprendere a segnare contro l'Inter, è forte e il tecnico rossonero potrebbe provarci schierando il 4-3-3, con Maignan come estremo difensore. Quartetto di difesa del Milan che sarà presumibilmente formato da Calabria e Theo Hernandez come terzini rispettivamente destro e sinistro, mentre al centro del reparto troveremo Kjaer e Thiaw.

In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Loftus-cheek, Krunic e Reijnders, mentre il terzetto offensivo avrà buone chance di essere composto da Jovic al centro, o in alternativa Okafor, con Leao a sinistra e Pulisic a destra.

Le probabili formazioni di Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Sommer, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, L. Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan, Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria, Loftus-cheek, Reijnders, Krunic, Leao, Jovic/Okafor, Pulisic. Allenatore: Pioli.