Il centrocampista della Juventus e della Nazionale francese Adrien Rabiot è stato recentemente intervistato da L'Equipe, parlando di diversi temi calcistici importanti. Fra questi uno degli argomenti principali è stato il motivo per cui ha scelto di prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Il centrocampista ha poi sottolineato l'importanza nel migliorare in zona gol oltre al dispiacere per non essere stato inserito fra i 30 giocatori in lizza per il Pallone d'Oro.

Il centrocampista Rabiot ha parlato della decisione di prolungare il contratto con la Juventus

Una delle ragioni principali sottolineate da Rabiot riguarda la sua preparazione per l'Europeo del 2024. Ha dichiarato: ''Voglio prepararmi al meglio per Euro 2024? Questa è soltanto una parte della mia scelta di voler restare qui. Con la Juve avremo la possibilità di lavorare di più senza Coppe''. Rabiot ha ribadito il suo impegno verso la Juventus, confermando di pensare solo alla società bianconera. Un altro punto emerso durante l'intervista è stato il desiderio di migliorare in zona gol, un obiettivo che sia l'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che l'ex allenatore del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, gli hanno sottolineato.

Il centrocampista francese ha condiviso il suo disappunto per essere stato escluso dalla lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, dimostrando l'importanza che attribuisce al riconoscimento individuale e la sua ambizione di continuare a crescere come giocatore.

La leadership nella Juventus e nella nazionale francese

La crescita di Rabiot nelle ultime stagioni è stata importante dal punto di vista tecnico ma anche umano.

Non è un caso sia diventato un leader nella squadra bianconera ed attualmente è vice capitano della Juventus insieme ad Alex Sandro. Un ruolo importante lo ha anche nella nazionale francese. Nell'intervista a L'Equipe ha dichiarato che vorrebbe rappresentare come capitano la nazionale ma attualmente ci sono giocatori prima di lui che è giusto ricoprano questo ruolo.

Interessante anche le sue dichiarazioni sul sponsor tecnico. Rabiot ha dichiarato di non averne uno aggiungendo: 'Voglio essere libero da contratti di sponsorizzazione, mi guadagno di vivere abbastanza bene da non dire a me stesso di non avere bisogno di quei soldi'.

A proposito del futuro professionale del centrocampista francese, si parla di un possibile prolungamento di contratto per Rabiot. Un incontro fra il giocatore e la società bianconera potrebbe esserci ad inizio 2024. Si parla di un nuovo contratto per altre due o tre anni con un ingaggio simile a quanto guadagna attualmente nella società bianconera, ovvero 7 milioni di euro a stagione.