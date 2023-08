La dirigenza dell'Inter potrebbe ricevere nelle prossime settimane un'importante offerta da un top club dell'Arabia Saudita per Lautaro Martinez; secondo alcune fonti, se dovesse saltare il trasferimento nella Saudi Pro League del bomber Momo Salah, i club arabi potrebbero virare sull'attaccante argentino dei nerazzurri e mettere sul tavolo una proposta da 200 milioni di euro per un triennale per convincere il calciatore a cambiare casacca.

L'idea dalla Saudi Pro League: possibile offerta per Lautaro di un triennale da 200 milioni

Da diverso tempo alcuni top club della Lega Araba starebbero cercando un attaccante per rinforzare il proprio organico e potenziare ulteriormente l'immagine della Saudi Professional League nel mondo.

Il prescelto sembrava essere Momo Salah per cui era pronto un ingaggio da circa 200 milioni di euro per un contratto di tre stagioni.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con il giocatore egiziano, i club arabi potrebbero virare su Lautaro Martinez, che da qualche mese piacerebbe in Arabia Saudita.

Per i nerazzurri il giocatore sarebbe considerato tra gli incedibili almeno per questa stagione, considerando anche che il bomber argentino sarà il capitano dei nerazzurri; un'offerta importante anche verso il club potrebbe tuttavia far vacillare le certezze della società, che potrebbe sacrificare il bomber per incassare una cifra considerevole.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

Negli scorsi giorni di Calciomercato i nerazzurri si sono rinforzati in attacco inserendo in organico il bomber ex Bologna Marko Arnautovic, che è passato all'Inter per una cifra vicina ai 12 milioni di euro più bonus versati al club felsineo al termine di una trattativa durata solo pochi giorni.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno da poco concluso la cessione di Joaquin Correa, che è passato all'Olympique Marsiglia in prestito oneroso che potrebbe diventare obbligo di riscatto nel caso di qualificazione del club francese alla prossima Champions League. Al suo posto dovrebbe essere ufficializzato a breve Alexis Sanchez.

Come prima mossa per rinforzare l'attacco i nerazzurri hanno acquisito a parametro zero le prestazioni di Marcus Thuram, arrivato nelle prime battute del calciomercato estivo dopo il termine della sua esperienza con il Borussia Moenchegladbach: per lui un contratto di 5 stagioni a circa 6 milioni di stipendio annui.