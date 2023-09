Secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola la Juventus starebbe valutando per gennaio l'arrivo di Mykhaylo Mudryk, centrocampista offensivo del Chelsea che in questo inizio di stagione non sta incidendo secondo le aspettative.

Nonostante il grande investimento effettuato dslla società inglese per acquistarlo dallo Shakhtar Donetsk (100 milioni di euro, bonus compresi) il giocatore non è riuscito ancora a essere decisivo e per questo il Chelsea starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire in prestito per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio.

L'obiettivo sarebbe quello di trovare una società che possa valorizzarlo e questa potrebbe essere la Juventus, che cerca qualità nel settore avanzato, per avere un giocatore in grado anche di dare velocità alla manovra.

Come eventuale rinforzo Mudryk potrebbe essere l'alternativa a Berardi, accostato insistentemente ai bianconeri ad agosto, il quale ha una valutazione di mercato vicina ai 30 milioni di euro.

Mudryk potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Il giocatore della nazionale dell'Ucraina in questo inizio di stagione non sta giocando titolare: ha disputato cinque match, ma entrando dalla panchina. Per questo la società inglese starebbe valutando una cessione in prestito e la società bianconera potrebbe rappresentare una buona soluzione per tutte le parti.

Il punto sul calciomercato della Juventus: si pensa anche al centrocampo

A proposito di nuovi innesti non è da scartare la possibilità che a gennaio in bianconero arrivi anche un centrocampista, considerando la possibile squalifica di Paul Pogba. Il francese è risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus e ora si attendono le contro analisi previste inizio ottobre per capire se la squalifica sarà confermata o meno.

Per rinforzare la mediana alla società bianconera piacerebbero in particolare tre giovani francesi: Habib Diarra dello Strasburgo, valutato circa 20 milioni di euro, Khephren Thuram del Nizza, che ha un prezzo di 30 milioni di euro e Kouadio Konè del Borussia Moenchegladbach.