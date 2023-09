Nelle scorse ore il professor Enrico Castellacci ha parlato della notizia su Paul Pogba trovato positivo all'utilizzo di sostanze dopanti dopo i controlli di routine effettuati nel match giocato dalla Juventus contro l'Udinese.

Degli effetti sulle prestazioni di un'atleta del testosterone, il doping di cui avrebbe abusato Pogba ha parlato anche il professor Giuseppe Musumeci, che nell'intervistata rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha evidenziato i vantaggi poco evidenti che una sostanza simile porterebbe nello specifico a un calciatore.

Juve, Castellacci su Pogba: 'Assumere doping erroneamente è possibile, in caso contrario la pena si raddoppierebbe'

Sta facendo rumore la notizia della positività al doping riscontrata in Paul Pogba nei controlli di routine avvenuti dopo Udinese-Juventus. L'ex medico della Nazionale Italia Enrico Castellacci, ai microfoni di TV Play ha provato a spiegare la situazione: "l testosterone non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto doping non può essere assunto tranne in casi eccezionali. Il controllo ha trovato tracce di testosterone. Non so quale, di solito è il nandrolone. Si trova in compresse, fiale o pomate".

Il professor Castellacci ha poi concluso il suo intervento su Pogba dicendo: "Assumerlo per errore è possibile, ci può essere la non volontarietà, ed è importante.

In caso contrario si raddoppierebbe la pena".

Restando in merito, Pogba ora rischierebbe una lunga squalifica dal campo: se infatti la positività al doping venisse confermata, il centrocampista della Juventus potrebbe essere fino a un massimo di quattro anni.

Juventus, Musumesi: 'Il testosterone non è una sostanza dopante che aumenta di cosi tanto le performance'

Anche il professor Giuseppe Musumeci ha parlato di quanto sta accadendo con Paul Pogba, scendendo nel dettaglio per quanto concerne il testosterone, la sostanza di cui avrebbe abusato il centrocampista della Juventus.

"Perché usare il testosterone per un sportivo?

Perché potrebbe essere stato presente in farmaci presi dal soggetto che hanno portato a una contaminazione accidentale. In linea generale è un ormone che aumenta molto poco le prestazioni fisiche di uno sportivo di questo tipo, non è una sostanza dopante che modifica così tanto la performance", sono queste le parole dette da Musumeci ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Il dottore poi ha concluso il suo intervento sottolineando come l'utilizzo del testosterone nel mondo dello sport sia oramai desueto, in quanto rappresenti una sostanza dopante superata dagli anni.