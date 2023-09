Secondo le ultime di Calciomercato, l'Inter per la prossima estate sognerebbe il nome di Kyle Walker, esterno del Manchester City che nel 2024 andrà in scadenza di contratto con il club inglese. La Juventus, qualora Paul Pogba venisse squalificato, avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della Premier League, Thomas Partey dell'Arsenal. Infine, sempre il City di Pep Guardiola valuterebbe per gennaio il nome di Rafael Leao, esterno del Milan prelevabile grazie alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro presente nel suo contratto.

Inter, per l'estate si osserverebbe il nome di un grande esterno, quello di Kyle Walker

L'Inter nella prossima estate potrebbe perdere uno tra Juan Cuadrado o Denzel Dumfries e di conseguenza starebbe già cercando un terzino destro da poter inserire in rosa a giugno. Il sogno che cullerebbe la società milanese porterebbe il nome di Kyle Walker: esterno inglese classe '90, Walker attualmente fa parte del Manchester City di Pep Guardiola ma nel 2024 il suo contratto andrà in scadenza. Ecco perché l'Inter gli avrebbe messo gli occhi addosso consapevole però delle difficoltà che avrebbe un'operazione del genere: Walker, qualora non rinnovasse con il Manchester, potrebbe essere corteggiato da numerosi club in giro per il mondo, arabi compresi.

Inoltre il suo attuale ingaggio, circa 8 milioni di sterline al lordo, rappresenterebbero una cifra quasi proibitiva per le casse dell'Inter, che tuttavia potrebbe usufruire del Decreto Crescita per avvicinarsi alla somma che attualmente Walker percepisce in Inghilterra.

Juventus, per l'eventuale post Pogba si valuterebbe il nome di Thomas Partey dell'Arsenal

La Juventus starebbe aspettando gli sviluppi del caso Paul Pogba e se la squalifica per doping inferta al centrocampista francese venisse confermata, allora il club bianconero potrebbero tornare sul mercato per trovare un suo sostituto.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe dunque nel taccuino diversi nomi tra cui spunterebbe quello di Thomas Partey: il mediano dell'Arsenal, a causa dell'elevata concorrenza tra le fila dei "Gunners" potrebbe lasciare il club inglese anche nella sessione di riparazione invernale, tuttavia i 20 milioni di euro richiesti dalla società britannica per una sua cessione, sarebbero valutati eccessivi dalla Juventus. Oltre a Partey, il club bianconero valuterebbe anche altre strade e potrebbe tornare sempre a gennaio su Lazar Samardzic dell'Udinese.

Milan, su Rafael Leao potrebbe piombate il City anche a gennaio

Il Milan quest'anno ha regalato ai propri tifosi un inizio sprint, condito da prestazioni maiuscole di interpreti come Rafael Leao.

Proprio il laterale portoghese, secondo fonti dalla Spagna, piacerebbe a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City alla ricerca di un elemento da schierare sulla fascia. Stando alle indiscrezioni dunque, la società inglese potrebbe bussare alle porte di Milanello già dal mese di gennaio con la consapevolezza che per portare via Leao sarebbero necessari 150 milioni, soldi equivalenti alla clausola rescissoria del portoghese.