L'Inter si sta cominciando a muovere già in prospettiva futura per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri potrebbero fare ancora qualcosa in mezzo al campo dopo gli arrivi di Davy Klaassen e Davide Frattesi in questa estate. L'ad Giuseppe Marotta vorrebbe regalare al proprio allenatore quell'elemento che abbina quantità e qualità che non è arrivato nell'ultima sessione di Calciomercato. Per questo motivo, il dirigente nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Zambo Anguissa del Napoli, che con Rudi Garcia non sembra essere più imprescindibile, avendo avuto un rendimento al di sotto delle aspettative.

La Roma sta pensando di intervenire per rinforzarsi tra i pali nelle prossime sessioni di calciomercato, visto che Rui Patricio non dà grandissime garanzie e non è più giovanissimo. I giallorossi si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Mattia Perin, che alla Juventus è chiuso da Szczesny. Se l'estremo difensore polacco dovesse rinnovare, a quel punto l'italiano potrebbe chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questi anni a Torino.

Inter su Anguissa

L'Inter è sempre alla ricerca di un elemento forte fisicamente da regalare a Simone Inzaghi per il centrocampo. I nerazzurri, non a caso, ci hanno provato per Milinkovic-Savic questa estate, ma la Lazio non ha fatto sconti e alla fine lo ha ceduto in Arabia per 30 milioni di euro.

Cifra fuori dalla portata della società nerazzurra che adesso si sta guardando intorno e avrebbe messo gli occhi su Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non ha avuto un grandissimo rendimento in queste prime partite agli ordini di Rudi Garcia e potrebbe anche chiedere la cessione nei prossimi mesi se le cose non cambieranno.

Il classe 1995 ha un contratto fino a giugno 2025 e questo potrebbe incidere in una eventuale trattativa tra Inter e Napoli. Gli azzurri valutano Anguissa intorno ai 30 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe giocarsi la carta Joaquin Correa, valutato 10 milioni di euro, qualora non fosse riscattato dal Marsiglia, per abbassare l'esborso economico.

Roma su Perin

La Roma è alla ricerca di un grande portiere, visto che Rui Patricio ha avuto un rendimento altalenante e non è più giovanissimo. I giallorossi avrebbero messo gli occhi su Mattia Perin, che ha dimostrato grande affidabilità quando è stato chiamato in causa e vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto alla Juventus in questi anni, chiuso da Szczesny. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con l'estremo difensore italiano nella Capitale e Bryan Cristante in direzione Torino.