Dopo la cocente sconfitta in finale contro il Manchester City nella scorsa edizione, l'Inter si prepara a iniziare la sua avventura nella Champions League 2023-24 affrontando la Real Sociedad a San Sebastian, nei Paesi Baschi. La squadra spagnola, che si è classificata al quarto posto nella scorsa Liga con 71 punti, non dovrebbe essere un avversario troppo ostico per i nerazzurri, in un girone composto anche da Benfica e Salisburgo dove gli uomini di Inzaghi sono i grandi favoriti.

La squadra basca non ha avuto un inizio di stagione brillante, registrando tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle prime cinque partite di campionato, con l'ultima sconfitta domenica sera contro il Real Madrid.

Al di là dei valori tecnici in campo, il debutto dell'Inter in questa competizione potrebbe essere più ostico del previsto data l'atmosfera incandescente dello stadio Anoeta, come da prassi per i Paesi Baschi.

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, sarà costretto a fare a meno di Calhanoglu e Cuadrado, entrambi infortunati, mentre Pavard, Arnautovic e Carlos Augusto potrebbero guadagnarsi un posto in formazione titolare, per dare riposo a chi ha giocato di più in questo inizio di stagione.

La profondità della rosa dell'Inter potrebbe essere un elemento chiave dei nerazzurri per gestire le diverse competizioni.

Probabili formazioni Real Sociedad - Inter

La Real Sociedad, guidata da Alguacil, si dovrebbe schierare con un 4-3-3 solido e concreto.

In difesa, il pilastro sarà Le Normand, già nel mirino di importanti club, affiancato da Traore, Zubeldia e Tierney. A centrocampo, Zubimendi fungerà da metronomo, mentre Merino e Mendez saranno le mezzali. In avanti, Oyarzabal sarà il punto di riferimento, supportato da Kubo e Barrenetxea.

Dopo la vittoria nel derby potrebbero esserci invece quattro cambi nella formazione dell'Inter: Arnautovic potrebbe sostituire Thuram, Pavard dovrebbe rilevare Darmian e Carlos Augusto dare un po' di respiro a Dimarco.

In mezzo al campo, Calhanoglu sarà assente a causa di un affaticamento al flessore, è Asllani il favorito a prendere il suo posto.

Come di consueto l'Inter scenderà in campo col 3-5-2: Sommer titolare in porta, Pavard all'esordio da titolare con De Vrij (favorito ad Acerbi) e Bastoni in difesa, a centrocampo Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Carlos Augusto, in attacco Arnautovic, Lautaro.

Simone Inzaghi, nelle dichiarazioni prepartita, ha affermato che la sua squadra ripartirà con determinazione dalla sconfitta nella finale dello scorso anno, mantenendo la Champions League come un obiettivo importante e sottolineando la consapevolezza acquisita dalla squadra dopo quella finale.