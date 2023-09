La Juventus sta valutando il prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic oltre il 2026, secondo quanto scritto da Tuttosport. Il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo della società bianconera Giovanni Manna vorrebbero allungare l'intesa contrattuale del nazionale della Serbia per due motivi. Il primo è quello di consolidare il rapporto professionale con il giocatore, che ha già segnato quattro gol in altrettanti match in questo inizio di campionato. Ci sarebbe anche una motivazione economico e finanziaria. L'ingaggio di Vlahovic è incrementato a 9 milioni di euro (quasi 15 milioni lordi) in questa stagione, e l'idea sarebbe quella di prolungare il suo contratto di uno o due anni.

L'agente sportivo di Vlahovic ha assistito a Juventus-Lazio

L'agente sportivo di Dusan Vlahovic Ristic è stato recentemente avvistato a Torino durante la partita della Juventus contro la Lazio, il che suggerirebbe che i discorsi per il prolungamento contrattuale potrebbero presto entrare in fase avanzata. Vlahovic è stato finora una rivelazione nella nuova Juventus, segnando quattro gol in altrettante partite e dimostrando una notevole compatibilità con il compagno di squadra Federico Chiesa.

Il centravanti serbo sembra essersi completamente ripreso dai problemi fisici che lo avevano afflitto la scorsa stagione, e le voci estive sull'ipotetico suo addio sembrano ormai lontane. La sua recente performance straordinaria contro la Lazio ha conquistato l'approvazione dei tifosi della Juventus, che gli hanno tributato una standing ovation all'Allianz Stadium.

Nel recente Calciomercato estivo si era parlato del possibile scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku con il Chelsea, con la società bianconera che chiedeva in aggiunta 40 milioni di euro. La società inglese ha deciso di non investire tale somma, con il giocatore belga che alla fine si è trasferito in prestito alla Roma negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

La situazione contrattuale dei giocatori della Juventus

La Juventus potrebbe prolungare il contratto di Vlahovic ma anche quelli di Federico Gatti e Federico Chiesa. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa confermano come il centrale difensivo potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale fino a giugno 2028. Per quanto riguarda invece il classe 1997 potrebbe allungare di una o due stagioni il contratto in scadenza a giugno 2025 accettando lo stesso ingaggio che guadagna attualmente nella società bianconera, circa 5 milioni di euro a stagione. A fine stagione potrebbe esserci un incremento dell'ingaggio a 7 milioni di euro, che è più o meno lo stipendio richiesto dal giocatore per prolungare per diverse stagioni.