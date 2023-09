La Juventus potrebbe pensare a Gianluigi Donnarumma come uno dei possibili acquisti della prossima sessione estiva di Calciomercato. Dopo una campagna trasferimenti volta più allo sfoltimento della rosa, Cristiano Giuntoli vorrebbe portare a Torino giocatori di prospettiva in grado comunque di alzare il livello tecnico della squadra. Il portiere azzurro rientra in questi parametri e potrebbe essere giudicato cedibile da Luis Enrique.

Non è una novità che il tecnico spagnolo del PSG prediliga portieri che giochino la palla con i piedi, dando la possibilità alla propria squadra di partire dal basso.

Caratteristica che è nelle corde di Keylor Navas, secondo portiere dei parigini. Almeno per il momento, Si, perchè l'estremo difensore costaricano potrebbe insediare il posto da titolare di Donnarumma, visto anche il non buono stato di forma dell'estremo difensore ex Milan. Tutte situazioni che potrebbero condurre il portiere azzurro a riflettere sul proprio futuro.

Donnarumma potrebbe essere l'erede di Wojcech Szczesny

Il portiere polacco ha sempre affermato di trovarsi bene a Torino e di anteporre le sfide agli ingaggi faraonici. Pare infatti che durante l'ultima sessione di calciomercato abbia rifiutato alcune proposte provenienti dall'Arabia Saudita pur di giocarsi le chance scudetto con la Juventus.

Tuttavia, il portiere bianconero ha sempre espresso il desiderio di un'ultima esperienza nella Liga o nella Premier League prima di chiudere la carriera. Stato di cose questo che potrebbe avverarsi a giugno 2025, alla scadenza naturale del suo contratto con i bianconeri.

Dal canto suo la Juventus vorrebbe ampliare lo zoccolo azzurro all'interno della rosa e dare a Donnarumma un ruolo importante al suo interno.

L'ostacolo più grande da aggirare non è una sana convivenza sportiva con Szczesny, ma l'ingaggio. Il portiere della nazionale italiana percepisce dal PSG un ingaggio di 10 milioni di euro l'anno, più quasi 2 milioni di euro come bonus fino al 2026. Un impegno economico pesante per le casse bianconere. Un'eventuale affondo della Juventus potrebbe concretizzarsi qualora il PSG decida di cedere il portiere durante la prossima sessione di calciomercato, con quest'ultimo pronto però a rinunciare a parte dello stipendio.

Situazione che potrebbe crearsi nel momento in cui Donnarumma dovesse perdere il posto da titolare, mettendo a rischio anche quello in nazionale.

Spinazzola per il post Alex Sandro

Sul fronte degli altri possibili arrivi, tenendo conto anche del bilancio, Cristiano Giuntoli sembra voler portare a Torino alcuni giocatori a parametro zero. Tra questi spicca il nome del romanista Leonardo Spinazzola. La Juventus ha l'esigenza di sostituire Alex Sandro e avrebbe individuato nel giallorosso uno dei profili ideali. Avendo già giocato a Torino, l'esterno azzurro conosce bene l'ambiente della Juventus e nonostante l'età, resta uno dei più capaci nel suo ruolo. Un punto di domanda lo suscitano le condizioni fisiche dell'esterno, spesso costretto ai box per traumi muscolari.