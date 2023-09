Secondo quanto scrive il The Times la UEFA sta considerando alcune possibili novità per la Women's Champions League. La competizione calcistica europea femminile ha già subito alcune modifiche nel formato, come l'introduzione dei quattro gironi da quattro squadre nelle stagioni precedenti. Tuttavia, sembra che ci siano ulteriori cambiamenti che potrebbero essere introdotti a breve per migliorare la competizione.

La Uefa potrebbe incrementare il numero dei gironi per la Champions League femminile

Fra le possibilità in discussione ci sarebbe un incremento del numero di gironi e, di conseguenza, un aumento del numero complessivo di squadre coinvolte nella competizione.

Questo potrebbe portare a una revisione dei coefficienti utilizzati per stabilire la qualificazione delle squadre, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della competizione e promuovere ulteriormente il calcio femminile. Sembra che squadre come l'Arsenal e la Juventus abbiano mostrato un particolare interesse per queste possibili modifiche. Entrambe le squadre sono state eliminate prematuramente dalla WCL nelle stagioni passate, e questa esperienza potrebbe aver contribuito a innescare la riflessione sulla necessità di apportare cambiamenti al formato della competizione.

La Juventus è stata eliminata ai rigori dall'Eintracht Francoforte

La Juventus è stata eliminata dalla WCL ai rigori dall'Eintracht Francoforte, un risultato che ha generato discussioni e riflessioni sul futuro della competizione e sul suo potenziale di crescita.

Le discussioni sulle possibili modifiche alla Women's Champions League sono in corso, e c'è un forte interesse nel garantire che i grandi club non vengano eliminati dalla competizione fin dalle fasi iniziali. Questi potenziali cambiamenti potrebbero avere un impatto significativo sull'appeal della Champions League femminile e sull'espansione del calcio femminile in Europa.

La nuova Champions League maschile dal 2024-2025

La UEFA ha annunciato importanti cambiamenti nel formato della Champions League maschile a partire dalla stagione 2024/2025. Questi cambiamenti rappresentano una significativa revisione della massima competizione europea per club.

Le principali novità riguardano l'incremento del numero di squadre, da 32 a 36.

La fase a gironi verrà sostituita da un'unica fase di gruppo in stile campionato, in cui tutte le società partecipanti saranno inserite nello stesso girone. Questo significa che ogni squadra giocherà almeno 8 partite contro 8 squadre diverse (4 partite in casa e 4 in trasferta). Cambierà anche il montepremi, saranno distribuiti alle società partecipanti circa 2 miliardi di euro.