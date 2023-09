Pochi acquisti nella Juventus in questo Calciomercato (nello specifico uno, quello di Weah, se consideriamo che Cambiaso era già un giocatore bianconero e Milik è stato riscattato dall'Olympique Marsiglia dopo il prestito nella società bianconera) e tante cessioni ma si è deciso soprattutto di confermare giocatori importanti come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che a breve potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la Juventus. A parlare di questo di recente è stato il giornalista sportivo Giovanni Albanese in un post su Twitter, che ha parlato anche di altri possibili prolungamenti contrattuali.

Fra i motivi che agevolerebbero questo l'esigenza di alleggerire ulteriormente il bilancio societario. L'idea della società bianconera è quella di allungare i contratti diminuendo l'attuale ingaggio che guadagnano così da avere benefici dell'immediato. Oltre ai già menzionati Vlahovic e Chiesa potrebbe essere offerto il prolungamento di contratto anche a Iling-Junior, Szczesny, Kean e Rugani.

La Juventus potrebbe prolungare i contratti a diversi giocatori, fra questi Chiesa

"La Juventus lavora per prolungare i contratti di Vlahovic, Szczesny, Rugani e Kean con l’obiettivo di spalmare l’ingaggio e abbassare il costo azienda stagionale. Presto al tavolo anche con Chiesa e Iling-Junior: hanno scadenza nel 2025, un rinnovo breve può essere una soluzione".

Questo il post pubblicato da Giovanni Albanese su Twitter. Secondo il giornalista sportivo a breve potrebbe esserci un incontro fra gli agenti sportivi dei giocatori prima menzionati e la società bianconera per valutare un prolungamento di contratto con diminuzione dell'ingaggio. Per quanto riguarda Iling-Junior e Chiesa non è da scartare la possibilità che l'intesa venga prolungata di una o due stagioni.

All'italiano potrebbe essere offerto lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero 5 milioni di euro a stagione, all'inglese un incremento d'ingaggio a circa 1 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Fra un anno infatti sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale e il rischio è che la valutazione del suo cartellino possa diminuire. Si era parlato di una sua possibile partenza nel recente calciomercato estivo ma l'italiano ha deciso di rimanere a Torino come Dusan Vlahovic, che ha iniziato la stagione con 2 gol in 3 match. Sarebbero potuti essere 3 gol se non avesse sbagliato il rigore contro l'Empoli, la squadra bianconera ha vinto 2 a 0 contro i toscani.