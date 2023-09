La Juventus in questa stagione dovrà definire il futuro del tecnico Massimiliano Allegri, che ha un contratto fino a giugno 2025. Diverse indiscrezioni di mercato ipotizzano che l'allenatore livornese potrebbe non rispettare fino in fondo la sua intesa contrattuale con la Juventus e anticipare il suo addio, indipendentemente da come andrà questa stagione. Questo significa che, anche se la società bianconera dovesse vincere il campionato o la Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di fare lo stesso una nuova esperienza professionale.

Si è parlato molto di un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita nel recente Calciomercato estivo, ma il tecnico avrebbe rifiutato decine di milioni di euro a stagioni per rimanere a Torino. Non è però da scartare la possibilità che Allegri decida di trasferirsi in una società araba a partire dal giugno 2024, anticipando l'addio alla Juventus di una stagione.

Allegri potrebbe lasciare la Juventus a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il tecnico potrebbe considerare una nuova esperienza professionale ad esempio in Arabia Saudita, con varie società del paese asiatico che avrebbero provato a ingaggiarlo anche nel recente calciomercato estivo.

Nelle scorse settimane Allegri, in una conferenza stampa, aveva dichiarato che non vorrebbe lasciare la Juventus senza riportarla dove merita, ovvero almeno in Champions League, obiettivo minimo della società bianconera in questa stagione, anche se la speranza per i tifosi bianconeri è che possa arrivare la vittoria del campionato e/o della Coppa Italia.

Al tempo stesso sarebbe ancora più probabile un addio di Allegri se i bianconeri non dovessero arrivare in uno dei primi quattro posti in campionato.

I nomi per il post Allegri: piacerebbe Tudor

La Juventus potrebbe quindi dover valutare un sostituto di Massimiliano Allegri per la stagione 2024-2025. Attualmente ci sono diversi tecnici senza una panchina.

Su tutti spiccano Zinedine Zidane e Antonio Conte, già accostati dai media alla panchina bianconera nel recente calciomercato estivo quando circolavano diverse indiscrezioni di mercato su un possibile trasferimento in Arabia Saudita di Massimiliano Allegri. Un altro nome che piacerebbe alla società bianconera è quello di Igor Tudor, anche lui attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale all'Olympique Marsiglia della scorsa stagione.