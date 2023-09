La Juventus è attesa da settimane impegnative che saranno utili a definire il futuro professionale di diversi giocatori attualmente in bilico nella rosa bianconera. Tanti di questi andranno in scadenza, da Alex Sandro a Rugani (giugno 2024) fino ad arrivare a Chiesa (2025) e De Sciglio. Proprio il terzino sta lavorando per recuperare dall'infortunio ai legamenti del ginocchio che lo ha colpito alla fine della scorsa stagione e secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa il suo rientro potrebbe arrivare addirittura ad inizio 2024.

Data però l'abbondanza nel reparto, laddove agiscono Cambiaso, Weah, Kostic e Iling oltre a McKennie che Allegri vede come esterno destro, il club potrebbe anche decidere di dare via il terzino ex Milan proprio nella sessione invernale.

Il contratto di De Sciglio scadrà nel 2025 e su di lui si registrerebbe l'interesse del Siviglia.

De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere dunque di lasciar partire Mattia De Sciglio nel mercato di gennaio. In scadenza di contratto a giugno 2025 il terzino piacerebbe in Spagna, in particolar modo al Siviglia, che potrebbe offrire 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore. De Sciglio sta ancora recuperando dall'infortunio al ginocchio e dovrebbe rientrare tra fine 2023 e inizio 2024.

Al suo posto la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Sacha Boey, giocatore francese del Galatasaray valutato circa 20 milioni di euro.

Un investimento per il presente e per il futuro considerando che ha la stessa età di Weah, 23 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in ottica rinforzi a centrocampo, non tanto per gennaio quanto per il Calciomercato estivo del 2024 laddove piacerebbero sempre Habib Diarra dello Strasburgo e Emmanuel Koné del Borussia Monchengladbach.

Tutto questo in combinato alle necessarie valutazioni circa i rinnovi dei contratti di quei calciatori che presto andranno a scadenza. E' il caso di Federico Chiesa, cui la società vorrebbe prolungare il contratto per altri due anni (dal 2025 al 2027) alle stesse cifre di adesso, 5 milioni l'anno, e di Dusan Vlahovic, cui il club vorrebbe proporre un altro anno di contratto con l'intento di spalmare l'ingaggio. Anche il contratto di Rabiot scadrà nel 2024, il club potrebbe presto proporgli il rinnovo.