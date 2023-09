La Juventus nelle prossime settimane dovrà decidere il futuro professionale dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2024, come ad esempio Adrien Rabiot, che in estate ha prolungato a giugno per una stagione, andando a guadagnare 7 milioni di euro a stagione, usufruendo peraltro dell'ultimo anno del Decreto Crescita, la disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Arrivano intanto delle indiscrezioni di mercato in merito a un interesse di mercato del Barcellona per il centrocampista francese: gli spagnoli cercano rinforzi di qualità per il settore e starebbero pensando al giocatore della società bianconera, anche perché va in scadenza di contratto a giugno 2024.

Adrien Rabiot piace al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona starebbe valutando l'acquisto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace alla società spagnola, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo. Il trasferimento eventualmente si concretizzerebbe nel Calciomercato estivo del 2024, ovvero dopo la scadenza contrattuale del giocatore con la società bianconera.

Attualmente comunque sui media italiani non arrivano conferme sulla volontà della società bianconera di lasciar partire Rabiot, si parla invece di un probabile incontro fra la mamma-agente sportivo del centrocampista Veronique Rabiot e la Juve per valutare un prolungamento di contratto del francese, che è peraltro considerato da Massimiliano Allegri come uno dei vice capitani della squadra bianconera.

Fra l'altro Rabiot ha recentemente ha escluso un suo possibile trasferimento altrove dichiarando (nel post match di Francia-Irlanda) che in questo momento pensa solamente alla Juventus e alla nazionale francese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al prolungamento di contratto di alcuni giocatori in scadenza a giugno 2025 e a giugno 2026.

È il caso soprattutto di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic, per i quali si ipotizza un possibile allungamento contrattuale di una o di due stagioni.

Per il giocatore italiano si parla di una possibile conferma dell'attuale ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, mentre per il nazionale della Serbia è possibile un prolungamento con conferma dei 7 milioni di euro che percepisce attualmente.