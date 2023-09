Nelle scorse ore l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus e delle ambizioni da scudetto che la squadra bianconera potrà cullare anche grazie all'assenza di coppe europee.

Dello stesso argomento ha detto la propria opinione anche il giornalista Massimo Pavan che, sul portale Tuttojuve.com, ha invece sottolineato come la Juve non avrà un vantaggio tangibile nel non giocare le partite europee in quanto non affronterà mai un avversario che in settimana ha giocato in coppa.

Juventus, Capello: 'Non avere le coppe europee può rappresentare un vantaggio valido per lo scudetto'

Fabio Capello, ex allenatore di calcio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata la Juventus e le ambizioni che la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe nutrire in questa stagione. "Non avere le Coppe europee è un vantaggio per lo scudetto. Lo è stato per il mio Milan nel 1991-92, quando eravamo squalificati in Europa, e lo sarà anche per questa Juve", ha esordito Capello che poi ha aggiunto: "Posto in Champions? Stavolta Max si nasconde. Probabilmente perché non vuole passare per favorito dopo gli ultimi due anni. Nascondersi, però, non è da Juventus".

L'ex allenatore friulano ha poi sottolineato come insieme alla Juventus per la corsa allo scudetto ci dovrebbe essere anche l'Inter di Simone Inzaghi, squadra dalla rosa più amplia e dalla convinzione dei propri mezzi. Capello, parlando poi del duo offensivo della Juve, ha evidenziato come sia Vlahovic che Chiesa stiano facendo vedere quanto valgono grazie al superamento dei problemi fisici che ne hanno limitato il potenziale la scorsa annata.

Secondo l'ex allenatore, i due attaccanti insieme potrebbero dunque collezionare nell'arco della stagione un bottino complessivo di 40 gol.

Capello ha concluso il suo intervento affermando di provare dispiace sincero nei confronti di Paul Pogba, centrocampista della Juventus trovato positivo ad una sostanza dopante, il testosterone, dopo i controlli fatti a seguito della partita giocata contro l'Udinese.

Per Pavan la Juve non avrà un vantaggio tangibile

Anche il giornalista Massimo Pavan ha detto su Tuttojuve.com la propria opinione sulle ambizioni della Juventus e sull'eventuale vantaggio che la squadra bianconera potrebbe trarre dal non giocare le coppe europee: "Qualcuno parla di vantaggio nel non giocare le coppe ma queste sono solo frase fatte. Oggi ad Allegri dovrebbe chiedere questo: ritiene sfortuna il fatto che la Juventus giochi sei volte prima degli impegni europei e non dopo contro chi gioca le coppe europee, un caso sicuramente, ma una coincidenza molto ma molto particolare, che annulla quel famoso vantaggio di non giocare le coppe".