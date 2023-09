Nel corso di una recente intervista nel programma "Cose di Calcio" su Radio Bianconera, il giornalista Antonio Paolino ha condiviso la propria prospettiva sul futuro tecnico della Juventus, esprimendo una forte sensazione riguardo alla possibile successione di Massimiliano Allegri.

Il giornalista sportivo Paolino ha parlato del possibile arrivo di De Zerbi come sostituto di Allegri

"Non so se subito dopo Allegri, ma in futuro credo che De Zerbi siederà sulla panchina bianconera", sono queste le dichiarazioni di Antonio Paolino. Il giornalista sportivo ha aggiunto che si tratta di una sua sensazione e non di un'indiscrezione di mercato.

La sua considerazione si basa sul fatto che alcuni dei collaboratori arrivati recentemente alla Juventus hanno sviluppato degli ottimi rapporti con l'attuale allenatore del Brighton, fra questi spicca in particolare Francesco Magnanelli, arrivato nel recente calciomercato estivo nello staff tecnico di Massimiliano Allegri in sostituzione di Paolo Bianco, il quale ha scelto l'esperienza professionale al Modena come tecnico.

La Juventus per il dopo Allegri valuterebbe anche Farioli, Conte, Zidane o Tudor

Un altro nome che è emerso negli ultimi giorni come possibile futuro sostituto di Allegri in caso di una stagione deludente con la Juventus è Francesco Farioli, attualmente allenatore del Nizza, nel massimo campionato francese.

Nel complesso sembra che la Juventus possa perseguire una strategia basata l'arrivo di tecnici giovani e promettenti, in coerenza col desiderio di rinverdire la squadra e di promuovere nuove idee e tattiche

La Juventus potrebbe affidarsi anche a un tecnico con maggior esperienza, come ad esempio Antonio Conte (recentemente presente in tribuna al match di campionato fra Juventus e Lazio all'Allianz Stadium di Torino) e di Zinedine Zidane, senza panchina oramai da due stagioni dopo l'esperienza professionale al Real Madrid.

Un altro tecnico attualmente senza contratto che piacerebbe alla società bianconera è Igor Tudor. Nell'ultima stagione ha allenato l'Olympique Marsiglia dopo le precedenti esperienze professionali all'Udinese, al Verona e come vice tecnico di Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021.

La carriera professionale di De Zerbi

Da giocatore, Roberto De Zerbi ha indossato le maglie di squadre come il Foggia, l'Arezzo, il Catania, il Cluj e il Trento. L'unica parentesi in una squadra di blasone è stata la sua breve esperienza con il Napoli nel 2006, quando i partenopei militavano in Serie B.

Nel 2013 ha iniziato la carriera da allenatore, con diverse stagioni trascorse fra Foggia, Palermo e Benevento prima dell'ingaggio da parte del Sassuolo. Nella squadra emiliana è arrivato per lui il definitivo salto di qualità, che lo porta prima allo Shakhtar Donetsk nel 2021 e poi al Brighton dal 2022.