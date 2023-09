Uno dei giocatori che ha stupito in maniera positiva in casa Inter in questa prima parte della stagione è senza dubbio Marcus Thuram. L'attaccante francese ha già fatto dimenticare il tradimento di Romelu Lukaku, e non solo per i due gol messi a segno in quattro partite di campionato. Anche in Champions League mercoledì sera in casa della Real Sociedad, dopo essere entrato in campo ha fatto la differenza spaccando la partita con le sue accelerazioni. Prestazioni che hanno cominciato ad attirare l'attenzione di alcuni top club europei, tra cui il Chelsea, che cerca una prima punta di livello.

L'altro club italiano che dovrà respingere l'assalto dei top club ad un proprio gioiello è la Roma. Su Paulo Dybala, infatti, avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che avrebbe avallato il suo acquisto eventualmente a gennaio, anche se è più probabile un tentativo la prossima estate, quando il tecnico dovrebbe andare via, ma resta la stima dei Blancos per la Joya.

Chelsea su Thuram

L'Inter potrebbe ripetere il prossimo anno l'operazione fatta con André Onana, preso a parametro zero lo scorso anno e ceduto questa estate per oltre 55 milioni di euro al Manchester United. Marcus Thuram, infatti, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, comincia già ad essere molto chiacchierato sul mercato, nel mirino di alcuni top club europei, tra cui il Chelsea.

I Blues sono sempre alla ricerca di un attaccante che possa far svoltare la squadra di Pochettino, che anche quest'anno sta soffrendo non poco in Premier League ed è già lontana dai vertici della classifica.

Non è da escludere un tentativo a gennaio, ma l'Inter ha fatto sapere che non si priverà dei migliori elementi in rosa a stagione in corso.

Discorso diverso potrebbe esserci tra un anno, in estate. Difficile evitare almeno una cessione illustre per finanziare il mercato in entrata ma la società nerazzurra ha già fatto sapere al Chelsea che si siederà al tavolo delle trattative solamente per offerte superiori ai 50 milioni di euro per Thuram. In questo modo ci sarebbe poi il tesoretto per l'Inter per andare a prendere Jonathan David, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Real Madrid su Dybala

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Paulo Dybala, che sta discutendo del rinnovo di contratto con la Roma. Se non arriverà l'accordo, però, i Blancos sono pronti a farsi sotto per portare in Spagna il fantasista argentino. Trattativa tra le due società che potrebbe anche non essere necessaria visto che la Joya ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro per l'estero. Ma non è da escludere che i due club possano intavolare uno scambio alla pari con Brahim Diaz in direzione Capitale, in modo da registrare a bilancio una plusvalenza più alta per il club giallorosso.