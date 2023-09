Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe cercando forze fresche per la fascia destra e avrebbe messo nel mirino due calciatori spagnoli, Sergi Roberto del Barcellona e Lucas Vasquez del Real Madrid. Inoltre il club bianconero potrebbe rinnovare il contratto al portiere Wojciech Szczesny per poi cederlo a una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro.

Juventus, Sergi Roberto e Lucas Vasquez le idee dei bianconeri per potenziare la fascia destra

La Juventus nelle prossime sessioni di mercato potrebbe andare alla ricerca di un esterno destro di esperienza ed i nomi che la società bianconera avrebbe messo nel mirino sarebbero quelli di Sergi Roberto e Lucas Vasquez.

Per quanto concerne Sergi Roberto, l'eclettico calciatore spagnolo attualmente in forza al Barcellona, andrà in scadenza di contratto con la società catalana al termine della stagione in corso. La Juventus, secondo i media iberici, potrebbe dunque sfruttare questa circostanza per presentarsi già dalla prossima finestra di riparazione invernale dal Barça, offrendo una cifra vicina ai 5 milioni di euro per acquisire un calciatore che altrimenti rischierebbe di uscire dal club blaugrana qualche mese dopo a parametro 0.

Discorso diverso varrebbe invece per Lucas Vasquez: il laterale destro del Real Madrid è legato contrattualmente ai Galacticos fino al 2025, tuttavia lo scarso minutaggio che gli concede stagionalmente Carlo Ancelotti potrebbe essere motivo di divorzio tra il calciatore e la società spagnola.

La Juventus, che apprezzerebbe particolarmente Lucas Vazquez per la sua capacità di interpretare più ruoli sulla fascia senza grandi difficoltà, sarebbe dunque pronta a mettere sul piatto nella prossima estate una somma vicina agli 8 milioni di euro. Sull'esterno spagnolo però, nelle ultime ore si registrerebbe un inserimento dell'Inter di Giuseppe Marotta.

Juventus, futuro incerto per Szczesny: il portiere potrebbe rinnovare o essere ceduto

Il futuro di Wojciech Szczesny alla Juventus sarebbe a un bivio: secondo le ultime indiscrezioni infatti, la società bianconera starebbe riflettendo sul da farsi con il numero 1 polacco, specie dopo le incertezze palesate dal calciatore nella partita poi persa con il Sassuolo.

L'idea dei dirigenti Juventini sarebbe dunque quella di allungare il contratto con Szczesny spalmandogli ingaggio ma restando sempre in allerta per una possibile cessione. Se arrivasse infatti alla Continassa un'offerta da almeno 15 milioni di euro, Giuntoli potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di vendere a titolo definitivo l'estremo difensore classe '90.