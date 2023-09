La Juventus avrebbe iniziato dei colloqui per prolungare il contratto di Daniele Rugani, difensore centrale che è in scadenza di contratto a giugno.

La società bianconera ritiene il centrale toscano un elemento affidabile e utile al progetto e il tecnico Massimiliano Allegri lo considera un'alternativa importante a Bremer e un potenziale punto di riferimento nello spogliatoio per i giovani talenti.

Il difensore Rugani potrebbe prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2026

Il contratto attuale di Daniele Rugani, in scadenza il 30 giugno, prevede un ingaggio annuo da 3 milioni di euro.

L'idea della società sarebbe quella di prolungare il contratto per altri tre anni, ma con un salario più basso, seguendo l'approccio adottato in un recente passato per i rinnovi di altri giocatori come De Sciglio e Perin. Si parla di un possibile ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus per il giocatore.

Indipendentemente dalla conferma di Rugani, intanto, la Juventus starebbe valutando l'arrivo di un nuovo difensore centrale, se non a gennaio almeno nel Calciomercato estivo. Con la possibilità sempre più concreta che Alex Sandro non prolunghi il contratto e lasci la società bianconera a parametro zero a giugno, la Juve sta considerando la possibilità di rinforzare il settore difensivo.

Fra i nomi valutati ci sarebbe quello di Strahinja Pavlovic, centrale difensivo serbo 22enne del Salisburgo, il quale ha una valutazione di mercato di 25 milioni di euro.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

Per la prossima sessione di calciomercato la società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto anche di un'alternativa a Timothy Weah considerando che attualmente Allegri sta adattando McKennie sulla fascia destra: tra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

A gennaio la Juventus potrebbe intanto rinforzare anche il centrocampo nell'eventualità in cui fosse confermata la squalifica di Paul Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata nel post match Udinese-Juventus a inizio campionato. La società bianconera valuta soprattutto delle piste francesi, non è un caso si parli di un interesse per Habib Diarra dello Strasburgo e per Khephren Thuram del Nizza, oltre al transalpino Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.