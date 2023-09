Domenica ha regalato i tre punti all'Inter con un sinistro magistrale che si è infilato all'incrocio dei pali nell'1-0 al Castellani contro l'Empoli, ma non è stata l'unica grande giocata in questa prima parte della stagione: Federico Dimarco si sta confermando ad altissimi livelli. Adesso si sta parlando del possibile rinnovo di contratto con conseguente adeguamento dell'ingaggio, ma la società nerazzurra dovrà respingere le sirene di mercato. Tra i club maggiormente interessati, infatti, c'è il Chelsea, che abbiamo visto come non badi a spese per cercare di rinforzare una rosa che anche quest'anno sta deludendo in Premier League.

Un giocatore che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è Luis Alberto. Lo spagnolo continua a non rinnovare con la Lazio, che stavolta sarebbe pronta ad ascoltare eventuali proposte, sia a gennaio che a giugno. Occhio al Napoli, che è sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità, soprattutto dopo che è saltato l'acquisto di Gabri Veiga.

Chelsea su Dimarco

Il Chelsea potrebbe provare a bussare in casa Inter per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Mauricio Pochettino, che sta faticando non poco in questa prima parte di stagione in Premier League, essendo quattordicesima in classifica con 5 punti, già a nove lunghezze di distacco dal quarto posto, nonostante non sia neanche impegnata nelle coppe europee.

I Blues, infatti, avrebbero messo gli occhi su Federico Dimarco, che anche quest'anno sta facendo molto bene con la maglia nerazzurra. Domenica ha segnato il gol vittoria a Empoli, portando lo score a un gol e tre assist in cinque partite di campionato.

Dimarco sta discutendo del rinnovo di contratto con l'Inter, ma non si può escludere a priori una eventuale cessione se dovesse arrivasse una proposta fuori mercato.

Offerta che, comunque, dovrebbe essere superiore ai 50 milioni di euro e che permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena visto che è un prodotto del vivaio nerazzurro.

Luis Alberto in orbita Napoli

Se per Dimarco servirà un'offerta fuori mercato, un giocatore che invece con ogni probabilità caratterizzerà a prescindere le prossime sessioni di mercato è Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo non è più imprescindibile per la Lazio, che è pronta ad ascoltare eventuali proposte, valutando il giocatore sui 15 milioni di euro.

Al giocatore potrebbe interessarsi il Napoli, che cerca un calciatore dal tasso tecnico superiore dopo il mancato acquisto di Gabri Veiga. I due club potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con Eljif Elmas.