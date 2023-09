Nelle scorse ore, diversi quotidiano hanno bollato come fake news la notizia secondo la quale Paul Pogba non avrebbe superato le visite mediche per suo passaggio last minute dalla Juventus al Galatasaray

Del centrocampista francese ha inoltre parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport Timothy Weah, giovane esterno che la Juventus ha acquisito in questa estate dal Lille per circa 12 milioni di euro.

Juventus, secondo alcuni media turchi il Galatasaray avrebbe provato un blitz per Pogba, ma fioccherebbero le smentite

Le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Turchia avrebbero voluto Paul Pogba vicino ad un trasferimento last minute dalla Juventus al Galatasaray ma secondo diversi organi di stampa in Italia la notizia sarebbe una vera e propria fake news.

Pogba infatti non avrebbe mai lasciato l'Italia e non si sarebbe tanto meno recato in Turchia per effettuare alcuna visita medica. Per Pogba resterebbe comunque sempre calda la pista che vorrebbe diversi club in Arabia Saudita attenti osservatori della sua situazione: il mercato della Saudi Pro League terminerà infatti il 7 settembre, circa una settimana dopo rispetto a quello italiano e non si escluderebbe un tentativo last minute per convincere il centrocampista francese a raggiungere i tanti campioni che stanno partendo alla volta del torneo più ricco di sempre.

La Juventus dal canto suo potrebbe privarsi di Pogba senza porre particolari veti, andando cosi a risparmiare su un ingaggio che attualmente costa alle casse dei bianconeri circa 8 milioni di euro.

Juventus, Weah: "Pogba è un leader e nonostante l'infortunio al ginocchio è veloce e straordinario a livello tecnico"

Di Paul Pogba e del suo apporto nello spogliatoio della Juventus nel frattempo ha parlato il neo calciatore dei bianconeri Timothy Weah.

Il giovane esterno destro ha dichiarato quanto segue: "Ho un bel rapporto con Pogba.

Quando hai un infortunio come quello che ha avuto lui, soprattutto alle ginocchia, non è facile. E io lo so bene. Paul è un leader, sembra in slow motion, ma in realtà è veloce e straordinario a livello tecnico". Weah si è poi focalizzato sulla descrizione di un altro elemento della rosa juventina, Dusan Vlahovic: "È un attaccante enorme, perché segna tanto e sa fare bene anche tutto il resto.

E mi trovo davvero bene a interagire con lui in campo. Se farei a cambio con lui e Osimhen? Mai. Si tratta di due straordinari giocatori, ma Vlahovic è il giocatore perfetto per questa squadra". Weah ha infine concluso la sua intervista, affermando con convinzione di credere alla candidatura della Juventus per la lotta allo scudetto.