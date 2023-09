Nelle scorse ore il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega di Serie A della Juventus, del suo rapporto con Massimiliano Allegri e di quelle che sono le sue sensazioni nel vestire la maglia bianconera. Anche il neo acquisto Timothy Weah, intervistato da Tuttosport, ha parlato del suo approdo alla Juventus e di quello che è il rapporto quotidiano con Allegri.

Juventus, Fagioli: "Scendere in campo con la maglia bianconera sapendo che tutti ti odiano mi motiva ancora di più"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus classe 2001, è stato intervistato ai canali ufficiali della Lega di Serie A e parlando della formazione bianconera ha detto: "Quando scendi in campo sapendo che fuori tutti odiano la Juventus ti senti ancora più motivato, almeno per me è così".

Fagioli ha poi parlato della stagione scorsa che lo ha visto protagonista a sorpresa nella squadra guidata da Massimiliano Allegri: "Non mi aspettavo di fare tutte queste presenze anche se credo sempre nei miei mezzi. Entravo e giocavo 20 minuti, poi c'è stata l'occasione contro il Lecce. Ovviamente mi dovevo giocare il posto ogni settimana per essere titolare". Fagioli nella sua intervista ha poi parlato del rapporto che ha con il tecnico Allegri, rivelando come il toscano sia una persona pronta a perdonare l'errore tecnico sul campo ma meno incline a comprendere eventuali errori sul lato comportamentale. Cosa ha chiesto il tecnico alla squadra per quest'anno?: "Gli obiettivi? Il mister ci ha chiesto di tornare in Champions League, essere tra le prime quattro, questo è il nostro obiettivo minimo".

In merito agli obiettivi personali invece, Fagioli non ha dubbi: "Sogno di andare all'Europeo con l'Italia ma devo metterci tanta passione e sacrifico".

Juventus, Weah: "Allegri è un tecnico che cura molto bene ogni dettaglio, proprio quello che mi serve per crescere"

Un altro calciatore della Juventus che ha parlato della compagine bianconera è stato Timothy Weah, giovane esterno americano arrivato in estate dal Lille.

Weah, ai microfoni di Tuttosport, ha dunque esordito parlando di Allegri: "Un tecnico puntiglioso, che cura molto i dettagli. Proprio quello che serve a me per crescere ancora e per essere sempre motivato. Ed è divertente quando prova a parlare in inglese, anche se fa più ridere se scherza in italiano. I migliori alla Juventus?

dico Chiesa: è il top: lui e Vlahovic sono tra i top al mondo e li vedo estremamente determinati a trascinarci alla vittoria". Weah ha poi parlato nello specifico di Vlahovic, definendolo un attaccante di grande spessore e sottolineando come non lo scambierebbe mai con nessun altro attaccante.