La Juventus è attesa da settimane impegnative fra campionato e la vicenda Pogba, con il francese che attende l'esito delle contro analisi sulla positività al testosterone riscontrata nella prima giornata di campionato, nel match fra Udinese e Juventus. Decisiva sarebbe stata l'assunzione di un integratore consigliato da un medico negli Stati Uniti. Se fosse confermata la positività il Tribunale Nazionale Antidoping dovrà giudicare la volontarietà o meno dell'utilizzo del prodotto da parte del francese. Da questo peserà l'eventuale squalifica. Intanto si fanno diversi nomi sulla sostituzione del francese, con una Juventus che potrebbe attendere il mese di gennaio per investire su un giovane.

Si parla anche di un parametro zero, piace il portoghese ex Rennes e Lille Xeka.

La Juventus valuterebbe l'ingaggio di Xeka, ex centrocampista del Rennes

Si fanno i nomi di Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Non sarebbe da escludere però che la Juventus attinga al mercato dei parametri zero. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Xeka centrocampista portoghese di 29 qnni reduce da un'esperienza professionale al Rennes e attualmente senza società. Un centrocampista che può giocare in diversi ruoli, davanti alla difesa, come mezzala ma anche sulla fascia sinistra. Una carriera professionale lunga quella di Xeka iniziata nel Pacos Ferreira fra campionato portoghese e quello francese.

Dopo aver iniziato nella società portoghese ha giocato nella Primavera del Valencia per poi ritornare nel campionato portoghese, al Braga. A gennaio 2017 si è trasferito al Lille in prestito di 200 mila euro con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Acquisto definito nel Calciomercato estivo. Ad agosto 2017 è stato prestato al Digione, per ritornare nel 2018.

Quattro stagioni nel Lille prima di lasciare a parametro zero la società francese. Nel 2022 ha sottoscritto un contratto di una stagione con il Rennes giocando appena 9 match fra Coppa di Francia e campionato francese. Nella sua carriera professionale vanta anche una presenza nelle nazionali giovanili del Portogallo, nello specifico nell'under 20.

Un match disputato nel febbraio 2014, all'età di 19 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il mercato di gennaio. Per il centrocampo si parla anche di Partey, attualmente considerato un'alternativa all'Arsenal e nel mirino ci sono anche Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda il settore difensivo si valuta l'acquisto di un terzino destro. Fra i giocatori seguiti dalla societ bianconera ci sarebbe un altro francese, Sacha Boey, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.