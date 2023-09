Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo da vicino la situazione contrattuale di Nico Elvedi, difensore svizzero che milita nel Borussia Mönchengladbach. Elvedi era stato vicino a un trasferimento al Wolverhampton durante il mercato estivo, alla fine però l'affare è saltato e adesso i bianconeri potrebbero approfittarne.

Elvedi potrebbe finire in tribuna in caso di mancato prolungamento di contratto

Sfumata la cessione, il Borussia Monchengladbach ha manifestato la volontà di prolungare il contratto del giocatore che scade nel 2024.

Ovvio l'intento della società tedesca, che non vuole rischiare di perderlo a parametro zero quando il contratto giungerà alla scadenza. Se Elvedi decidesse dunque di non accettare il prolungamento, il club potrebbe optare per la linea dura scegliendo di collocarlo fuori rosa.

Appare dunque probabile come Elvedi alla fine cederà alle richieste del Borussia Monchengladabach anche per non compromettere la stagione e mantenere così la possibilità di essere convocato dalla nazionale svizzera per gli imminenti campionati europei, una competizione alla quale il giocatore non vuole assolutamente rinunciare.

Il classe 1996 ha disputato 48 match con la nazionale svizzera segnando anche un gol. Cresciuto nello Zurigo, si è trasferito a 19 anni al Borussia Monchengladbach e da otto stagioni milita nella società tedesca.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta la situazione e potrebbe decidere di ingaggiarlo a parametro zero a giugno o eventualmente anticipare il suo acquisto a gennaio anche per il buon rapporto con il Borussia Monchengladbach, con il il quale ha trattato a gennaio 2022 la cessione di Zakaria, poi finito al Monaco a fronte di 23 milioni di euro.

A proposito di gennaio la Juventus valuta un investimento anche a centrocampo. Sono due i nomi che piacciono al riguardo alla società bianconera, Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné, al Borussia Monchengladbach, come Elvedi. Sempre in mezzo al campo il club seguirebbe anche il profilo di Lazar Samardzic dell'Udinese, questa estate vicinissimo al trasferimento all'Inter poi saltato per dissidi tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del mediano.

Anche Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus finito all'Inter questa estate, sarebbe al centro di alcune valutazioni, ma il prezzo di circa 40 milioni starebbe scoraggiando Giuntoli dal tentare un affondo.