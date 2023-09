Inter e Juventus stanno seguendo dei calciatori che potrebbero diventare degli obiettivi di mercato a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, per provare a rinforzare il centrocampo, l'Inter starebbe pensando a Eljif Elmas che può giocare sia da centrocampista che da trequartista. Il 23enne macedone non è titolare nel Napoli di Garcia.

Nel frattempo, il Barcellona avrebbe effettuato un sondaggio per Alessandro Bastoni per la prossima stagione.

La Juventus, invece, vorrebbe mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centrocampista dinamico e di talento.

Il nome più gettonato sarebbe quello di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Possibile scambio tra Inter e Napoli a gennaio

L'Inter potrebbe puntare su Elmas per il mercato invernale. Il macedone sarebbe adatto al progetto tattico di Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo sia da mezzala che, all'occorrenza, da esterno di sinistra.

Stefano Sensi, che non convince per i suoi numerosi infortuni, potrebbe essere proposto al Napoli come contropartita tecnica per Elmas più un conguaglio economico che toccherebbe i 15 milioni di euro. Al momento, però, sembra che il Napoli non sia intenzionato a trattare perché vorrebbe proporre al 23enne macedone il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025

Barcellona: obiettivi Bastoni e Khvicha Kvaratskhelia

Il Barcellona starebbe già guardando al mercato estivo del 2024.

I catalani sarebbero disposti ad investire almeno 130 milioni di euro per accontentare le richieste di Xavi. Il tecnico spagnolo avrebbe infatti chiesto Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e Alessandro Bastoni dell'Inter.

Bastoni ha una valutazione che ruota intorno ai 70 milioni di euro e piace anche al Manchester City di Guardiola.

Difficilmente i dirigenti nerazzurri Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lo metteranno sul mercato perché si tratta di un elemento fondamentale per la difesa interista. Tuttavia, se dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili, la società allora potrebbe ripensarci.

Juventus: ritorno di fiamma per De Paul

La Juventus vorrebbe migliorare il centrocampo già a gennaio, e per questo motivo sarebbe ritornata su Rodrigo De Paul.

L'argentino ex Udinese non sarebbe centrale nei piani dell'Atletico Madrid che potrebbe venderlo per circa 25 milioni di euro.

Allegri potrebbe schierare De Paul da mezzala soprattutto se Paul Pogba dovesse continuare ad avere dei problemi fisici. I dirigenti bianconeri potrebbero proporre all'Atletico Madrid un prestito con diritto di riscatto per De Paul.