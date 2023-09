In queste ore, la Juventus è alle prese con gli acciacchi di alcuni giocatori. In particolare a tenere in ansia lo staff bianconero sono Federico Chiesa e Paul Pogba. Il primo ha lasciato il ritiro dell’Italia per un fastidio all’adduttore. Mentre il francese si è fermato contro l’Empoli ma fortunatamente per lui non ha riportato lesioni. Pogba ha accusato solo un sovraccarico. Il numero 10 della Juventus, in queste settimane, ha svolto un lavoro mirato in palestra e a partire da martedì 12 settembre dovrebbe tornare ad allenarsi in campo. Quando Pogba tornerà sul terreno di gioco della Continassa si capirà se potrà essere a disposizione per la gara contro la Lazio.

In ogni caso Massimiliano Allegri e la Juventus sembrano essere ottimisti per il recupero del francese per il match del 16 settembre. Anche per quanto riguarda Federico Chiesa sarebbero state scongiurate lesioni muscolari, gli servirà solo un po’ di riposo.

Chiesa spera di farcela per la ripresa del campionato

In questa prima fase di stagione la Juventus ha potuto contare su un Federico Chiesa in grande spolvero. Il numero 7 juventino nelle prime 3 giornate ha siglato 2 gol, Massimiliano Allegri sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in estate con il giocatore classe 97. Per il tecnico livornese, Chiesa è un attaccante e lo sta avvicinando sempre di più alla porta. Questo dovrebbe consentire al numero 7 juventino di essere più incisivo in zona gol.

Adesso, però, resta da capire se Chiesa riuscirà ad essere a disposizione per la gara contro la Lazio. Il fastidio all’adduttore accusato in nazionale non sembra destare particolari preoccupazioni, ma la Juventus con il numero 7 non vuole correre rischi. Perciò Chiesa verrà valutato con calma nei prossimi giorni e solo alla vigilia del match contro la Lazio si capirà se potrà essere a disposizione già dall’inizio o se magari Massimiliano Allegri lo inserirà a gara in corso.

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba tutto starebbe procedendo bene e sembra probabile che possa essere convocato per il match del 16 settembre. Ovviamente il francese sarà a disposizione solo per la panchina ed eventualmente entrerà nel secondo tempo.

Cambiaso potrebbe spostarsi a destra

In casa Juventus c’è un’altra situazione che tiene in apprensione lo staff bianconero.

Infatti, Timothy Weah e Weston McKennie sono al seguito della nazionale statunitense e saranno impegnati contro l’Oman il 13 settembre. Dunque i due americani torneranno a Torino solo il 15 settembre ovvero un giorno prima del match contro la Lazio. La Juventus, per questo motivo, avrebbe chiesto agli Stati Uniti di risparmiare uno dei due esterni nella gara contro l’Oman. Difficilmente il club bianconero avrà una risposta positiva e dunque, Massimiliano Allegri sta pensando di spostare a destra Andrea Cambiaso. Weah e McKennie sono i due esterni destri della rosa juventina e il loro rientro a ridosso della gara contro la Lazio sembra essere un bel problema. Qualora, Massimiliano Allegri decidesse di dirottare Cambiaso a quel punto sulla sinistra toccherà ad uno tra Kostic e Iling - Junior.