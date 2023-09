Il nuovo problema riscontrato da Paul Pogba alla coscia destra nei minuti finali di Empoli - Juventus sta tenendo in tensione tantissimi tifosi della "Vecchia Signora" che sul web hanno manifestato il loro dissenso nei confronti di un calciatore troppe volte fermato da infortuni fisici.

Juventus, Pogba si ferma ancora: il calciatore al termine della partita con l'Empoli ha accusato una fitta alla coscia destra

Paul Pogba si è nuovamente fermato: il centrocampista francese, dopo aver giocato per circa 30 minuti nella partita che la Juventus ha vinto in trasferta per 2 a 0 contro l'Empoli, ha accusato un nuovo problema che l'ha costretto ad uscire dal rettangolo verde accompagnato dal medico.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nel post gara ha effettivamente confermato come Pogba avesse sentito una fitta nella parte posteriore della coscia destra: "Pogba è uscito col medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro la coscia. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami cosa avrà. Peccato perché stava giocando bene". L'entità del nuovo problema riscontrato da Pogba verrà analizzata tra oggi e domani con i classici esami strumentali ma l'ennesimo stop del calciatore potrebbe bloccarne nuovamente la stabilità. Pogba infatti aveva praticamente smaltito l'infortunio riscontrato in estate al quadricipite destro e la terza convocazione di seguito nella prima squadra, testimoniava una crescita fisica che ora rischierebbe di fermarsi ancora.

Juventus, alcuni tifosi bianconeri sul nuovo problema di Pobga: "La società dovrebbe chiedergli la rescissione del contratto"

L'ennesimo stop di Pogba ha dunque scatenato una larga fetta del tifo Juventino, che riversandosi sul web ha testimoniato il proprio malcontento nei confronti di un giocatore costantemente bersagliato dagli infortuni.

Sui social si leggono messaggi come: "Pogba è un giocatore finito. La Juventus dovrebbe richiedere la rescissione del contratto perché non è possibile tenere occupato un armadietto per un ex-giocatore" o come: "Se fosse integro e sano non sarebbe in questa Juve . Punto". Tra i messaggi dei tifosi della Juventus c'è chi crede ancora fortemente in Pogba e nelle sue capacità tecniche: "Pogba quando entra in campo se pur per pochi minuti continua a fare la differenza.

Il problema è che il suo corpo non regge più. Farà 30/40 minuti e al minimo contrasto si infortunerà di nuovo". Infine, tra i messaggi pubblicati si leggono anche tifosi della Juventus ottimisti per quanto concerne l'entità del problema riscontrato da Pogba: "Aspettiamo esiti visite mediche ma dal video si vede che mette male il piede a terra, in un appoggio falsato da qualche dislivello del terreno. Spero sia nulla di grave è da vedere quale muscolo e in quale area ha avuto il trauma".