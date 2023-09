Nonostante la chiusura del Calciomercato estivo, la Juventus continua a lavorare sul fronte acquisti per rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano ed essere così tra le grandi protagoniste sia nella lotta per lo Scudetto sia in Coppa Italia.

Juve, Baldanzi nel mirino. Possibile offerta a gennaio

Il club bianconero potrebbe decidere di rinforzare il reparto offensivo già nella finestra di gennaio così da regalare ad Allegri un parco giocatori con maggiori alternative.

Stando alle ultime notizie di mercato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe monitorando il profilo di Tommaso Baldanzi, gioiellino dell'Empoli che sotto la gestione di Zanetti ha riscosso ottimi consensi. Grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell'Empoli, il giovane trequartista azzurro sarebbe finito nel mirino delle big italiane tra cui la Juventus.

I bianconeri potrebbero infatti decidere di intavolare una trattativa con il clbu toscano già a gennaio. Molto dipenderà dalla posizione in classifica dell'Empoli ma soprattutto dalle reali offerte che arriveranno per Baldanzi che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

In caso di un eventuale arrivo di un altro giocatore offensivo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di valutare delle offerte per Moise Kean che negli ultimi giorni di mercato era stato accostato al Milan prima dell'arrivo di Jovic, ma soprattutto al Siviglia.

Juve, capitolo rinnovi: da Chiesa a Szczesny

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi con l'obiettivo di trattenere i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nonostante un interesse del Bayern Monaco per il dopo Sommer, Woichech Szczescny è rimasto in bianconero rimarcando così il suo attaccamento alla compagine bianconera.

L'estremo difensore polacco è uno dei leader dello spogliatoio bianconero e per questo la Vecchia Signora sarebbe pronta a discutere il contratto dell'ex Roma ed Arsenal, in scadenza il 30 giugno del 2025. Stando agli ultimi rumors di mercato, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di spalmare l'ingaggio di 7 milioni di euro per prolungare il contratto almeno fino al 2026.

Come Szczescny, anche Federico Chiesa è stato al centro di diverse voci di mercato in estate per poi rimanere alla Juventus. L'attaccante bianconero è partito alla grande in questa prima fase di campionato siglando due reti in tre partite. Il club bianconero sarebbe così pronto a rinegozionare il contratto dell'ex Fiorentina che scade nel 2025, viste le possibile offerte che potrebbero arrivare anche durante le prossime sessioni di calciomercato.