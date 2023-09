La doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic contro la Lazio che ha permesso alla Juventus di vincere per 3 a 1 contro gli uomini di Maurizio Sarri ha scatenato una larga fetta del tifo bianconero, che si è riversata sul web per esaltare il bomber serbo ed ironizzare su chi avrebbe voluto Romelu Lukaku al suo posto. Lo stesso Vlahovic ha poi parlato a Dazn nel post gara facendo i complimenti ai compagni per la prestazione fornita.

Juventus, Vlahovic ne fa due alla Lazio, i tifosi si scatenano sui social: 'È l'attaccante più forte della Serie A'

La Juventus ha vinto contro la Lazio con il risultato di 3 a 1 e ben due reti sono state segnate da un Dusan Vlahovic che è sembrato in forma smagliante.

L'attaccante serbo, prima con un secco destro sul primo palo ad anticipare il duo difensivo biancoceleste e Provedel e poi con un'azione da solista conclusa sempre con il piede non preferito, ha sostanzialmente aperto e chiuso il match contro gli uomini di Sarri, mandando in visibilio una larga fetta del pubblico della Juventus. Molti di questi si stanno riversando in queste ore sul web per festeggiare quanto fatto da Vlahovic e punzecchiare chi gli avrebbe preferito nella sessione di mercato estiva da poco conclusa Romelu Lukaku. Si leggono infatti messaggi sui social come questo: "Dove sono quelli che volevano Lukaku al posto di Vlahovic? Vi sto aspettando" oppure: "E c'erano i tifosi che volevano fare lo scambio con Lukaku.

Meno male che non si è fatto niente" o ancora: "Condivido il tifo con gente che era a favore dello scambio tra Vlahovic e Lukaku, provo sincero imbarazzo per voi". Tra i tifosi della Juventus c'è anche chi ha lasciato da parte le frizioni interne tra supporter per esaltare unicamente quanto fatto da Vlahovic contro la Lazio: "Altro gran gol di Vlahovic che conferma lo strepitoso inizio di campionato (rigore a parte).

Adesso si che è la vera arma in più per Allegri, gol su gol fiducia ritrovata" oppure affermando quanto segue: "Ci sono le parole, tante. Ma c'è anche il valore del giocatore e quello non può mai essere messo in discussione. Dusan Vlahovic per me è il miglior centravanti in Serie A nonostante il periodo buio dell'anno scorso".

Juventus, Vlahovic: 'Vittoria con la Lazio ci da tanto morale, siamo stati cattivi cinici e solidi'

Lo stesso Dusan Vlahovic è stato nominato MVP della partita vinta dalla Juventus contro la Lazio e come tale ha parlato ai microfoni di Dazn: "Questa vittoria ci dà tanto morale, abbiamo lavorato per questo.

La partita dopo la sosta non si sa come può andare, ma siamo stati solidi, cattivi, compatti e penso che abbiamo meritato di vincere. Faccio i complimenti alla Lazio, è un'ottima squadra, però penso che abbiamo meritato di vincere oggi". Vlahovic, parlando della scorsa stagione, ha poi sottolineato come i problemi fisici siano stati la causa della sua annata travagliata ma che tutto quello che è passato rappresenti per lui un capitolo chiuso.